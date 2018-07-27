На Донбассе подорвался украинский военный

Военнослужащий объединенных сил погиб в результате подрыва в ходе проведения инженерной разведки.

На Донбассе один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва во время инженерной разведки. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"В ходе проведения инженерной разведки в результате подрыва погиб один военнослужащий объединенных сил", - говорится в вечерней сводке пресс-центра.

В штабе также добавили, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинскими подразделениями ВСУ.

Напонмим, на Донбассе за минувшие сутки сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз - из тяжелого вооружения. Ранены двое украинских военных.

Ранее командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что есть немалые шансы для быстрого завершения вооруженного противостояния на Донбассе.

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