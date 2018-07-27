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На Донбассе подорвался украинский военный

Комментариев: 1
Военнослужащий объединенных сил погиб в результате подрыва в ходе проведения инженерной разведки.
На Донбассе подорвался боец ВСУ
На Донбассе подорвался боец ВСУ
facebook.com/theministryofdefence.ua

На Донбассе один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва во время инженерной разведки. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"В ходе проведения инженерной разведки в результате подрыва погиб один военнослужащий объединенных сил", - говорится в вечерней сводке пресс-центра.

В штабе также добавили, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинскими подразделениями ВСУ.

Напонмим, на Донбассе за минувшие сутки сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз - из тяжелого вооружения. Ранены двое украинских военных.

Ранее командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что есть немалые шансы для быстрого завершения вооруженного противостояния на Донбассе.

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Теги: жертвы, донбасс, военные, военный, погиб, военнослужащие, ВСУ, АТО, зона АТО, погибшие в АТО, АТО на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nsasssnter    27.07.2018, 19:58
Оценка:  +3
nsasssnter
Не зря говорится:"Не рой другому яму"..
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