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Появилось видео с крушившим автомобили в Ужгороде мужчиной

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В Ужгороде пьяный житель города крушил дорожные знаки, окна и припаркованные автомобили. Его по горячим следам нашли полицейские.

В сети появилось видео с мужчиной, который крушил дорожные знаки, окна и припаркованные автомобили в Ужгороде. Соответсвующее видео опубликовало в пятницу, 27 июля, местное издание Uzh Inform в YouTube.

В частности, отмечено, что в Ужгороде пьяный житель города разбивал дорожные знаки, окна и машины.

В то же время патрульные полицейские по горячим следам нашли нетрезвого парня.

Напомним, ранее во Львове патрульные задержали нетрезвого священника.

Перед этим сообщалось, что под Одессой пьяный водитель во время погони бросал в полицию бутылки.

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Теги: автомобили, видео, пьяный, Ужгород, задержание, полицейские, патрульная служба, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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