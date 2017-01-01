Гремингер осмотрел мониторинговую камеру ОБСЕ и ознакомился с порядком проведения контрольных операций.

Все КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме facebook.com/pressjfo.news

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер в рамках рабочего визита в район операции объединенных сил (ООС) посетил КПВВ Майорское. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в пятницу, 27 июля.

На пункте пропуска Гремингер осмотрел мониторинговую камеру ОБСЕ и ознакомился с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию соприкосновения. Также он пообщался с гражданами.

Cмотрите фотогалерею: Генсек ОБСЕ посетил пункт пропуска Майорское

"В КПВВ делегацию во главе с Томасом Гремингером встречал и сопровождал начальник Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы генерал-майор Владимир Бондарь, который отметил, что все контрольные пункты въезда-выезда на территориях Донецкой и Луганской областей работают в штатном режиме", - отмечают в ООС.

Напомним, швейцарский дипломат Томас Гремингер был назначен на пост генсека ОБСЕ 18 июля 2017 года на трехлетний срок.

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