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Украина отмечает 1030-летие крещения Киевской Руси

Комментариев: 12
В УПЦ КП приглашают всех помолиться за Украину и справедливый мир, за единую Поместную украинскую православную церковь.
Предстоятель УПЦ КП Филарет
Предстоятель УПЦ КП Филарет

В субботу, 28 июля, состоятся торжественные мероприятия по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, сообщает Укринформ.

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Начнутся торжества государственным мероприятием на Владимирской горке возле памятника Святому равноапостольному князю Владимиру Великому, где планируется выступление президента Петра Порошенко.

Также утром во Владимирском соборе Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отслужит праздничную литургию.

Ориентировочно с 11:30 начнется крестный ход Молитва за Украину, который завершится молебном на Владимирской горке и молитвой за Украину.

В УПЦ КП приглашают всех помолиться за Украину, за победу и справедливый мир, за единую Поместную украинскую православную церковь.

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В центре Киева усилены меры безопасности. Перекрыто движение транспорта по маршруту проведения крестного хода.

Сейчас в центре города ситуация спокойная. На Крещатике стоят несколько пассажирских автобусов, которые привезли прихожан из регионов в столицу. Люди одеты празднично, некоторые в вышиванках.

Напомним, 27 июля в центре Киева прошел крестный ход УПЦ МП. Организаторы мероприятия заявили о 250 тысячах человек. Однако в полиции насчитали существенно меньше верующих – до 20 тысяч.

Крестный ход прошел без особых нарушений порядка. Во время шествия были задержаны три человека. Они оказались представителями партии Братство Дмитрия Корчинского.

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Теги: Украина, Киев, церковь, УПЦ КП, Крещение Руси, крестный ход, Крещение, Киевская Русь, УПЦ, Петр Порошенко, День Крещения Руси, крестный ход Украина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (14)
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Коцман__Бобза    28.07.2018, 10:55
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
Крещение Руси было актом геноцида. Отмечать геноцид народа на государственном уровне по меньшей мере нелепо.
СветБобра    28.07.2018, 10:53
Оценка:  0
СветБобра
Вчерашний день показал всю убогость гундяевцев из московии. На свой шабаш они смогли собрать, с огромным напряжением , всего 3000 шт. типа людей.
Коцман__Бобза    28.07.2018, 10:48
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
По Конституции у нас церковь отделена от государства. Почему же "праздник" одной отдельно взятой церкви у нас отмечается на государственном уровне?
СветБобра    28.07.2018, 10:54
Оценка:  -1
СветБобра
На государственном уровне - это типа если бы выходной был.
Коцман__Бобза    28.07.2018, 10:58
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Выходной - это государственный праздник. А это - на государственном уровне. А как еще назвать это? В этом участвует глава государства. Ради этого блокировали движение в центре столицы государства. Государство этот шабаш охраняет. Что же это?
CernijMartin    28.07.2018, 10:47
Оценка:  -1
CernijMartin
Коцман__Бобз ну насчет переписывания истории это вы в точку ...и про наследницу гениально...забыли еще про выкапывание Черного моря...без толку спорить...с праздником!
Коцман__Бобза    28.07.2018, 10:53
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
Для меня это не праздник. Это траурный день. А про Черное море - это плоская шутка. А то, что это до тебя никак не дойдет - так это не моя проблема. Носись с ней и дальше, как цыган с писаной торбой.
CernijMartin    28.07.2018, 10:28
Оценка:  0
CernijMartin
в те года когда это происхожило слова Украина не было вообще
Коцман__Бобза    28.07.2018, 10:31
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
Когда строилась Москва, российской федерации тоже не было. Так что теперь?
CernijMartin    28.07.2018, 10:34
Оценка:  -1
CernijMartin
а при чем тут Москва? была Киевская Русь а Украины не было вообще такого -слова только констотация факта
Коцман__Бобза    28.07.2018, 10:38
Оценка:  0
Коцман__Бобза
История уже столько раз переписывалась, что мы сегодня не можем знать достоверно что факт, а что - нет. А сегодня по факту Украина - наследница того, что здесь было 1000 лет назад. А термин "Киевская Русь" придуман не так давно все теми же фальсификаторами истории.
Strv-003-3    28.07.2018, 10:53
Оценка:  -1
Strv-003-3
Коцман__Бобза - вы правы "Киевская Русь" название появилось в начале 19 века как академическое название для разделения периодов в истории , как например Древняя Греция , Древний Рим , таких государств не было , именно в таком названии , документальное , историческое название Русь
СветБобра    28.07.2018, 10:57
Оценка:  0
СветБобра
Strv-003-3 Не было никакой Киевской Руси. Была просто Русь с центром в Киеве. Ваша мусульманская московия к Руси не имеет никакого отношения.
Коцман__Бобза    28.07.2018, 10:17
Оценка:  -2
Коцман__Бобза
Тут не торжества проводить нужно, а траурные мероприятия. А то устроили танцы на костях.
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