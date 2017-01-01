В Украине обесточен 141 населенный пункт
Самая сложная ситуация в Полтавской области, где без энергоснабжения осталось 82 населенных пункта.
В Украине в результате осложнения погодных условий обесточен 141 населенный пункт в четырех областях. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 28 июля.
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"В результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 141 населенный пункт в четырех областях, а именно: Полтавская – 82, Черкасская – 27, Запорожская – 24, Черниговская – 8", – говорится в сообщении.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Накануне в Украине были обесточены 15 населенных пунктов в двух областях – Запорожской и Черкасской.
Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине на этих выходных.
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