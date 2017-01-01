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В Украине обесточен 141 населенный пункт

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Самая сложная ситуация в Полтавской области, где без энергоснабжения осталось 82 населенных пункта.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
Getty Images

В Украине в результате осложнения погодных условий обесточен 141 населенный пункт в четырех областях. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 28 июля.

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"В результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 141 населенный пункт в четырех областях, а именно: Полтавская – 82, Черкасская – 27, Запорожская – 24, Черниговская – 8", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Накануне в Украине были обесточены 15 населенных пунктов в двух областях – Запорожской и Черкасской.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине на этих выходных.

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Теги: Украина, погода, электроэнергия, свет, непогода, погода в Украине, энергоснабжение, отключение электричества, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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