Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Житомирской области разрушилось общежитие техникума

Комментариев: 2
В результате инцидента было разрушено 25 жилых комнат общей площадью около 250 квадратных метров.
Разрушенное здание общежития
Разрушенное здание общежития
ДСНС

Утром в субботу,28 июля, в Житомирской области в селе Новая Чертория на р Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное разрушение пятиэтажного здания общежития. Об этом сообщает ГСЧС.

В результате инцидента разрушено 25 жилых комнат общей площадью около 250 кв.м. В целом здание состоит из трех подъездов и 225 жилых комнат. Погибших и травмированных нет.

На месте происшествия работает оперативная группа регионального управления ГСЧС.

Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области разрушилось общежитие техникума

Напомним, на этой неделе в городе Люботин Харьковской области ветер снес новую крышу с детского сада №2 на улице Ткацкой в Люботине. На капитальный ремонт потратили почти миллион гривен.

Ранее в школе города Балта Одесской области произошел крупный пожар из-за попадания молнии. Огнем были повреждены три класса, перекрытия и крыша на общей площади 200 квадратных метров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: фото, общежития, обвал, разрушение, Житомирская область, общежитие, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
shurag    28.07.2018, 10:49
Оценка:  0
shurag
а какого инцидента? каковы причины?
Strv-003-3    28.07.2018, 10:54
Оценка:  0
Strv-003-3
оно просто устало
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь