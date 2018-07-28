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Порошенко объяснил значение Томоса для Украины

Комментариев: 21
Миллионы украинцев ожидают как можно скорейшего признания Автокефальной православной церкви в Украине и готовы к нему, отметил президент.
Петр Порошенко выступает по случаю празднования 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины
Петр Порошенко выступает по случаю празднования 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины
Прес-служба президента України

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что получение Украиной Томоса об автокефалии завершит утверждение ее независимости и самостоятельности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 28 июля.

"Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан... Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения с вселенским православием", – сказал Порошенко во время празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в Киеве.

По словам президента, миллионы украинцев ожидают как можно скорейшего признания Автокефальной православной церкви в Украине и готовы к нему.

"Автокефалия – это вопрос нашей независимости. Это – вопрос нашей национальной безопасности. Это – вопрос всей мировой геополитики", – добавил президент.

При это Порошенко гарантировал, что государство не будет вмешиваться в церковные дела.

"Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но и заявляю о том, что и другим государствам не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", – сказал президент.

Он отметил, что в соседней России церковь "только на бумаге отделена от государства, а на самом деле она сама назвалась "скрепой" режима".

"Она полностью и безоговорочно поддерживает реваншистскую имперскую политику Кремля. Более того, сама доктрина "русского мира" родилась в люксовых кельях иерархов Российской православной церкви", – заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что такая ситуация является прямой угрозой национальной безопасности Украины, "что просто обязывает нас действовать".

Порошенко заверил, что верующие и церковные общины сами будут решать присоединяться ли им к Поместной украинской церкви.

Напомним, 27 июля Петр Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриарха Варфоломея, которая прибыла на празднование 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

Ранее Порошенко заявил, что Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

В УПЦ Московского патриархата считают, что попытки изменить канонический статус церкви в Украине приведут к углублению раскола в православии и в украинском обществе в целом.

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Теги: Украина, церковь, украинцы, Порошенко, киевский патриархат, Петр Порошенко, верующие, вселенский патриарх
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (21)
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толян04    28.07.2018, 11:58
Оценка:  +2
толян04
там наверно очепятка, и пьеру рошену нужно это:
h tt p ://wikir ealit y.r u/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D 1%81
заУкраину    28.07.2018, 11:55
Оценка:  -1
заУкраину
томос в первую очередь нужен "гаранту" для пиара- ой как очень хочется на второй срок (земелька ещё не вся продана)
СветБобра    28.07.2018, 11:56
Оценка:  -3
СветБобра
Какая земелька ? Вы бредите .
толян04    28.07.2018, 12:00
Оценка:  +2
толян04
порохоботы геть!!!!
СветБобра    28.07.2018, 12:05
Оценка:  -3
СветБобра
толян04 - а шо случилось ? Не дают ольгинскому боту из информационных войск россии на пачку доширака настрочить текстов ?
заУкраину    28.07.2018, 12:06
Оценка:  -2
заУкраину
ту шо типа в аренду взяли на 50 лет, а теперь хотят узаконить и перепродать китайцам
BaltijasCels    28.07.2018, 11:46
Оценка:  -2
BaltijasCels
Понимаю что всем вам пофигу, но я сегодня обновлял биос с флоппика.......
Кстати, а кто Рошен по вероисповеданию? Я серьезно интересуюсь знать...
толян04    28.07.2018, 11:49
Оценка:  +1
толян04
как ты можеш не знать?! холоп должен занть что пан вальцман за 30 серебренников тебе в любую религию ударится))
СветБобра    28.07.2018, 11:55
Оценка:  -2
СветБобра
Вальцман - это ваш тамбовский дедушка ?
заУкраину    28.07.2018, 11:56
Оценка:  -2
заУкраину
помним как он в Пасху по разным церквям ездил
СветБобра    28.07.2018, 11:57
Оценка:  -2
СветБобра
Президенту положено. Что в этом плохого ?
заУкраину    28.07.2018, 12:07
Оценка:  -2
заУкраину
президенту положено молится в разных церквях и синагоге?
Ivanez    28.07.2018, 11:40
Оценка:  -3
Ivanez
Как у кацов сейчас пригорает Любо глянуть
толян04    28.07.2018, 11:38
Оценка:  +1
толян04
для него важнее шабад хабад и семисвечник))
Коцман__Бобза    28.07.2018, 11:14
Оценка:  -4
Коцман__Бобза
Нужно вообще освободиться от этой рабской религии.
СветБобра    28.07.2018, 11:40
Оценка:  -3
СветБобра
Язычество осталось только у африканских дикарей.
толян04    28.07.2018, 11:44
Оценка:  -1
толян04
это да,гои должны исповедовать "правильную" религию)))))
СветБобра    28.07.2018, 11:58
Оценка:  -4
СветБобра
толян04 - это только у вас на россии все себя чувствуют ущербными на фоне иудеев. В Украине такого нет.
толян04    28.07.2018, 11:59
Оценка:  +2
толян04
ущербное это ты у вас там на техасщине или еще где там ваш шабаш сидит))
СветБобра    28.07.2018, 12:03
Оценка:  -4
СветБобра
толян04 - у нас это там на Одессе .
толян04    28.07.2018, 12:06
Оценка:  +3
толян04
неоправдывайся,мы все равно знаем где)))
ты ж меня на тамбовщину пытаешся поселить ,вот и я категорически знаю что ты порхобот из цру))
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