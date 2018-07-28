Гендиректор Чернобыльской АЭС подал в отставку

Отставка произошла из-за конфликта Минэкологии.

Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин сообщил, что подал в отставку из-за конфликта с руководством Министерства экологии.

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"С сожалением вынужден констатировать, что на пути завершения проектов возникла серьезная преграда в виде искусственно созданного конфликта между руководством министерства экологии и руководством Чернобыльской АЭС, которая ставит под сомнение возможность реализации вышеописанного позитивного сценария... Я не сумел найти другого способа, кроме собственного увольнения. Боюсь, мой уход — единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично разрешить проблему", — говорится в опубликованном на сайте Чернобыльской АЭС обращении Грамоткина.

По словам гендиректора, конфликт "приобрел глубоко личностный характер" и 20 июля его не пригласили на Ассамблею доноров чернобыльского фонда Укрытие в Лондоне. Он также добавил, что «лишен возможности обеспечить погашение задолженности в Пенсионный фонд, гарантировать выплату заработной платы персоналу и покрытие текущих расходов предприятия», что также повлияло на его решение об уходе.