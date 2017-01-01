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Смертельное ДТП в Запорожье: двое погибших, пять раненых

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Авто разворачивался на дороге, и в него влетело другое авто.
ДТП в Запорожье
ДТП в Запорожье
Нацполиция

В Запорожье в результате ДТП два человека погибли, еще пять человек были травмированы. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

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Согласно сообщению, около 21:50, 27 июля, женщина-водитель автомобиля Ford Fiesta на улице Прибрежная автомагистраль, выполняя маневр разворота, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Ford Sierra, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии погибли два человека - женщина-водитель и пассажир автомобиля Ford Fiesta, жители Запорожья, 1941 и 1943 года рождения. С травмами в больницу доставлены 35-летний водитель автомобиля Ford Sierra и четверо пассажиров - мужчины в возрасте от 21 до 58 лет.

По факту ДТП проводится расследование.
 

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Теги: Запорожье, ДТП, автомобиль
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