На Донбассе трое подростков подорвались на мине

Дети пришли на могилу погибшего друга.

На оккупированной территории Донбасса трое подростков подорвались на мине, когда посещали могилу товарища. Двое из них погибли.

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Об этом на брифинге сказал полковник Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба Минобороны.

По информации военных, двое подростков погибли на месте.

Хаотичное минирование представляет опасность для местного населения. 25 июля трое подростков подорвались вблизи могилы своего товарища на минах, установленных на кладбище. Двое из них погибли на месте" – сообщил Гуцуляк.

Напомним, ранее власти оккупированной Горловки сообщали, что подростки подорвались на мине, но подробностей не озвучили.