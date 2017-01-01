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В Украину из Греции вернулись 12 моряков

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Моряки вернулись в Одессу после более чем годичного плена. Капитан, старпом и рядовые остаются в Греции до выяснения всех обстоятельств.
Задержанные в Греции украинские моряки вернулись домой
Задержанные в Греции украинские моряки вернулись домой
Громадське

В Украину вернулись 12 моряков, которых более год назад задержали в Греции по подозрению в контрабанде оружия. Об этом в субботу, 28 июля, сообщает Громадське.

Родные встретили моряков в одесском аэропорту.

"Мы устали с дороги, у нас было четыре пересадки. Хотим домой, отдохнуть. Я сына полтора года почти не видел. Он меня даже не помнит", - рассказал один из украинских моряков и добавил, что условием их возврата является ежемесячная отметка в консульстве Греции в Одессе.

Как сообщал ранее почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас, четверо моряков - капитан, старпом и рядовые - согласно решению суда, остаются в Греции до выяснения всех обстоятельств.

 

 

 

Ранее сообщалось, что после 14 месяцев переговоров Греция освободила большую часть экипажа контейнеровоза Mekong Spirit, который был задержан греческими пограничниками в мае 2017 по подозрению в контрабанде оружия.

Также сообщалось, что в Греции двух украинцев, Сергея Шваюка и Петра Литвинчука, посадили на 180 лет по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.

 

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Теги: Украина, контрабанда, Одесса, Греция, корабль, фото, моряки, моряк, контрабандисты, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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