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Синоптики предупреждают о ливнях в Киеве

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В столице Украины в ближайшее время и до конца суток ожидается сильный дождь, возможны подтопления.
В Киеве возможны ливни
В Киеве возможны ливни
facebook.com/ukrgmc.official

В Киеве в субботу, 28 июля, ожидаются сильные дожди, в связи с чем возможны подтопления. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Гидрометцентр.

Так, в ближайшее время и до конца суток в Киеве ожидается сильный дождь, возможны подтопления.

Кроме этого, по прогнозу синоптиков, сегодня в столице будет облачная погода с прояснениями, днем кратковременные дожди, грозы, ветер восточный, 5-10 м/с, температура +26 +28 градусов.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, украинцам в июле обещали до +41 градуса.

Также сообщалось, что Украине на выходных, 28-29 июля, сохранится жаркая погода, пройдут дожди с грозами.

 

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Теги: погода, дожди, ливень, непогода, подтопление, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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