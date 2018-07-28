Обрушение общежития под Житомиром: названа причина

Разрушена часть тыльной стены, боковой несущей стены и 24 жилые комнаты общей площадью около 330 квадратных метров.

Предварительная причина частичного разрушения пятиэтажного здания общежития в с. Новая Чертория Любарского района Житомирской области - подмыв фундамента здания грунтовыми и дождевыми водами. Об этом в субботу, 28 июля, сообщает ГСЧС.

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По данным ведомства, разрушена часть тыльной стены, боковой несущей стены и 24 жилые комнаты общей площадью около 330 квадратных метров.

Погибших и травмированных нет.

В 12:30 прошло внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Любарского района, на котором принято решение об ограничении доступа к месту разрушения и общежития в целом для предупреждения случаев мародерства и травмирования людей, а также о создании комиссии по определению аварийности здания.

Напомним, на этой неделе в городе Люботин Харьковской области ветер снес новую крышу с детского сада №2 на улице Ткацкой в Люботине. На капитальный ремонт потратили почти миллион гривен.