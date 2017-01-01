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Под Одессой авто протаранило магазин

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В результате аварии погиб 23-летний пассажир. Водитель оставил автомобиль и скрылся с места происшествия.
В Одесской области случилась смертельная авария
В Одесской области случилась смертельная авария

В городе Татарбунары Одесской области автомобиль врезался в стену магазина. Погиб 23-летний пассажир. Об этом в субботу, 28 июля, сообщает пресс-служба полиции области.

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Авария случилась ночью. Водитель автомобиля Audi, двигаясь по улице, не справился с управлением и врезался в магазин. После этого водитель оставил автомобиль и скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров. Они были доставлены в больницу, где 23-летний мужчина от полученных травм скончался. Две девушки 21 и 22 лет находятся в лечебном учреждении, где им оказывается медицинская помощь.

Личность водителя установлена. Сейчас принимаются меры по его задержанию. По данному факту начато уголовное производство.

В Одесской области случилась смертельная авария
В Одесской области случилась смертельная авария

Ранее в Днепре грузовик Renault протаранил автомобиль такси Volkswagen, в котором находилась заместитель городского головы Яника Мерило.

Также сообщалось, что в Киеве грузовик въехал в кафе, водитель сбежал.

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Теги: ДТП, пассажиры, фото, авария, полиция, водитель, Одесская область, магазин, автомобиль, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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