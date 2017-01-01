Море людское и "щупальца агрессора": как в Киеве праздновали день Крещения

В Киеве отпраздновали 1030-летие крещения Киевской Руси. После УПЦ МП свой крестный ход провела УПЦ КП. На улицах кричали "Слава Украине", держали зонты, флаги, и молились за украинскую поместную православную церковь.

В Киеве отпраздновали 1030-летие крещения Киевской Руси. После УПЦ МП свой крестный ход провела УПЦ КП. На улицах кричали “Слава Украине“, держали зонты, флаги, и молились за украинскую поместную православную церковь.

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Утром официальные мероприятия состоялись на Владимирской горке, где в присутствии представителей многих церквей президент Петр Порошенко заявил, что не позволит другим вмешиваться в церковные дела Украины, пообещав “обрубить все щупальца“, которыми “орудует страна-агрессор“.

После этого состоялась литургия во Владимирском соборе, откуда верующие, священники, президент Петр Порошенко с женой и политики прошли до памятника князю Владимиру на Владимирской горке.

Крестный ход в субботу, 28 июля, провели Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Накануне свою акцию организовала Украинская православная церковь Московского патриархата.

Оценки количества участников шествия значительно разнятся. По данным полиции, в акции приняли участие около 65 тысяч человек. По предварительным данным СМИ - более 20 тысяч прихожан и около 5 тысяч священников.

В то же время руководитель информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что в мероприятии приняли участие до 150 тысяч прихожан. “До 150 тысяч или больше верующих - море людское трудно было сосчитать“, - написал Евстратий (Зоря) в Facebook.

В Киев прибыли более тысячи автобусов с верующими, сообщили в полиции.

Ситуация в городе была спокойной, заверили правоохранители. Перед акцией, ради которой перекрыли ряд центральных улиц, маршрут шествия проверили взрывотехники и кинологи.

Как сообщал корреспондент BBC News, во время движения участники крестного хода скандировали “Слава Украине - героям слава!“, а также пели песню “Ой у лузі червона калина“ - гимн Украинских сечевых стрельцов. Держали желто-синие государственные флаги. Видны были также красно-черные флаги.

Завершился ход на Владимирской горке, где провели молебен за Украину и за украинскую поместную православную церковь.

В то же время часть верующих, которые шли во второй части колонны, остановили и не пустили в парк, закрыв подходы на Владимирскую горку металлическими заборами, сообщает “Интерфакс-Украина“. Правоохранители пообещали пропустить паломников позже.

Часть духовенства, узнав, что людей из их приходов не пускают в парк, ушли с горки, не дождавшись окончания события. При этом они выражали недовольство действиями правоохранителей.

После мероприятий сотрудники Управления госохраны убрали заграждения, и на Владимирскую горку смогли пройти прихожане.

В субботу утром возле памятника Владимиру Крестителю состоялась официальная церемония, посвященная годовщине Крещения Руси с участием представителей духовенства, политиков, общественных деятелей.

Президент Петр Порошенко заявил, что украинская власть не будет вмешиваться во внутренние дела православной церкви, и не позволит этого делать другим.

“Власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Однако и другим не позволит этого делать. Поэтому считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор“, - подчеркнул Петр Порошенко.

“Эта ситуация - угроза национальной безопасности Украины, что просто обязывает нас действовать. Автокефалия - это вопрос нашей независимости. Это - вопрос нашей национальной безопасности. Это - вопрос мировой геополитики“, - добавил Петр Порошенко.

А представитель вселенского патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил подтвердил, что Вселенский патриархат начал процедуру предоставления украинской церкви автокефалии еще в апреле.

“Вселенский патриарх не может оставаться слепым и глухим к обращениям, повторяющимся более четверти века. Чада украинской церкви и ее проводники имеют право на свое место среди церквей“, - рассказал митрополит Эммануил.

“Материнская церковь уже приняла решение, и я хочу сказать, что это произошло 19 апреля, - начать процедуру для достижения окончательной цели - предоставления автокефалии Украинской православной церкви“, - подчеркнул представитель вселенского патриарха.

Русская православная церковь и УПЦ МП официально выступают против предоставления такой автокефалии и предупреждают, что она может усилить раскол между православными в Украине.

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