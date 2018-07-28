Рабинович: За счет украинской земли мы повысим пенсии и соцвыплаты

В Украине необходимо создать национальный земельный банк – этот шаг обеспечит привлечение в бюджет не менее 6 млрд долларов ежегодно. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер партии “За життя“ Вадим Рабинович в эфире телеканала “112 Украина“.

“У нас в стране 12 млн га земли находится в государственной собственности, неизвестно, что с ними происходит, но доходов от них нету. Так давайте создадим национальный земельный банк! Конечно, не дай бог нельзя продавать землю, потому что у нас ее просто украдут. Но давайте вложим нашу землю в наш же банк, в нашу “кладовую“. Знаете, за сколько сегодня один гектар государство сдает в аренду на год? От 400 до 1 тыс. долларов. Возьмем 500 – почти самую маленькую цифру, умножим на 12 млн га – и получим 6 млрд долларов в год! Этого хватит на то, чтобы обеспечить выплаты всех соцплатежей и пенсий, и даже повысить их. Нам говорят, что это популизм, но почему? Потому что пять олигархов лишатся своих доходов?“ – возмутился парламентарий.

По его мнению, национальный земельный банк предотвратит массовую продажу земель страны, как того требует Международный валютный фонд, и поможет “построить Европу в Украине“.

“Скажите, пожалуйста, ну почему мы не можем нашу украинскую землю вложить в свой украинский национальный банк, отдать ее в аренду на долгосрочной основе крупным корпорациям, как украинским, так и зарубежным, и строить у нас Европу? Нам надо создать эту национальную земельную кладовую. И – что важно – ни в коем случае не дать коррупционерам у власти продать нашу землю. Сегодня под демагогическими лозунгами воры, чтобы окончательно добить и разворовать Украину, продвигают “идею“ МВФ, которая звучит как “продажа свободной земли“. В тот момент, когда мы на это согласимся, у нас не останется даже земли под ногами. Это красная черта. Нельзя этого допустить!“ – призвал Вадим Рабинович.