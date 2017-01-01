Воздушное судно с более 100 пассажирами на борту совершило посадку в Кишиневе. Пострадавших нет.

Над Окнянским районом Одесской области в пассажирский самолет Embraer 190 молдавской авиакомпании Air Moldova, совершавший рейс Кишинев-Санкт-Петербург, попала молния. Об этом в субботу, 28 июля, сообщает Думская.

Инцидент произошел 28 июля, когда самолет вылетел из кишиневского аэропорта в 14:33 с более сотней пассажиров на борту.

Самолет взял курс на северо-запад России, но набрав 4 тысячи метров, подвергся воздействию разряда высокого напряжения, снизился и сделал несколько кругов над Раздельной.

Приняв решение о возврате в аэропорт вылета, экипаж решил вырабатывать топливо в зоне ожидания над территорией Молдовы.

В районе 16 часов самолет совершил посадку в Кишиневе.

Никто не пострадал.

Cмотрите фотогалерею: Над Одесской областью в самолет попала молния

Ранее самолет авиакомпании Wizz Air, следовавший из Кутаиси в греческий город Кавала, вынужденно приземлился в Болгарии из-за удара молнии.

Также ранее молния прожгла фюзеляж самолета, летевшего в Москву.

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