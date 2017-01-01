В Днепре затопило дорогу водой из метрополитена
В городе Днепр в субботу, 28 июля, в результате повреждения коллектора, в который осуществляют сброс воды стационарные насосы Днепровского метрополитена, произошло затопление проезжей части дороги и дворов на частной территории. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение спасателям поступило в 13:44. Подтопление произошло на улице Большая Диевская.
Спасатели с помощью мотопомпы откачивают воду с территории частных домовладений для недопущения затопления домов.
Уровень воды на подтопленных территориях составляет 0,4-0,5 метра. На данный момент откачка воды продолжается.
Также сообщается, что двумя аварийными бригадами КП Гидросооружения проводятся работы по восстановлению работы коллектора.
Решается вопрос о привлечении техники городских коммунальных служб.
Cмотрите фотогалерею: В Днепре затопило дорогу водой из метрополитена
Ранее сообщалось, что в Ровно мощный ливень подтопил несколько улиц.
Напомним, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра.
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