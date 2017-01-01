В Днепре затопило дорогу водой из метрополитена

Произошло затопление проезжей части дороги и дворов на частной территории. Уровень воды на подтопленных территориях составляет 0,4-0,5 метра.

В городе затоплена дорога и дворы dp.dsns.gov.ua

В городе Днепр в субботу, 28 июля, в результате повреждения коллектора, в который осуществляют сброс воды стационарные насосы Днепровского метрополитена, произошло затопление проезжей части дороги и дворов на частной территории. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение спасателям поступило в 13:44. Подтопление произошло на улице Большая Диевская.

Спасатели с помощью мотопомпы откачивают воду с территории частных домовладений для недопущения затопления домов.

Уровень воды на подтопленных территориях составляет 0,4-0,5 метра. На данный момент откачка воды продолжается.

Также сообщается, что двумя аварийными бригадами КП Гидросооружения проводятся работы по восстановлению работы коллектора.

Решается вопрос о привлечении техники городских коммунальных служб.

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Ранее сообщалось, что в Ровно мощный ливень подтопил несколько улиц.

Напомним, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра.

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