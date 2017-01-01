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Захват предприятия в Одессе: появились подробности

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В полиции сообщают, что нападение связано с имущественным спором между лицами, которые считают себя собственниками предприятия.
В полиции сообщили подробности попытки захвата предприятия в Одессе
В полиции сообщили подробности попытки захвата предприятия в Одессе
Нацполіція України

Нападение в Одессе связано с имущественным спором между лицами, которые считают себя собственниками расположенных на территории предприятия объектов. Об этом в субботу, 28 июля, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что с оружием ворвались работники частной охранной фирмы, зарегистрированной в другом городе Украины, которые представляют одну из сторон имущественного конфликта.

Правонарушителей задержали. У них изъяли оружие, газовые баллончики, предметы, похожие на светошумовые гранаты, спецсредства.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований.

 

 

Ранее полицейские задержали 50 человек, которые пытались захватить сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. У задержанных изъяли оружие.

 

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Теги: Одесса, видео, фото, предприятие, захват, охранник, Одеса
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Источник: korrespondent.net

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