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В Запорожской области эвакуированы 70 туристов

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Спасатели аварийного отряда спецназначения ГСЧС с помощью спецтехники вывезли из зоны подтопления на косе Обиточная на автодорогу 20 автомобилей.
В Запорожской области размыло популярную курортную зону на Азовском море
В Запорожской области размыло популярную курортную зону на Азовском море
zp.dsns.gov.ua

В Запорожской области из-за сильного ливня утром в субботу, 28 июля, размыло популярную курортную зону на Азовском море - Обиточную косу в районе г. Приморск. Из зоны подтопления эвакуированы 20 автомобилей с отдыхающими. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на ГСЧС в Запорожской области Юлию Барышеву.

Отмечается, что в результате размывания косы отрезанными от суши оказались около 70 отдыхающих и 30 автомобилей.

Спасатели аварийного отряда спецназначения ГСЧС с помощью спецтехники вывезли из зоны подтопления на автодорогу 20 автомобилей. Остальные отдыхающие от эвакуации отказались.

"При этом спасатели проводят мониторинг ситуации на косе Обиточная, и в случае ухудшения обстановки готовы прийти на помощь отдыхающим", - отметила Барышева.

 

 

Ранее сообщалось, что в Пологовском и Гуляйпольском районах Запорожской области в результате сильного ливня и шквалов подтоплены около 100 домовладений.

Напомним, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Из-за сложных погодных условий частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.

 

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Теги: туристы, эвакуация, ливень, непогода, Запорожская область, подтопление, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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