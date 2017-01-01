Спасатели аварийного отряда спецназначения ГСЧС с помощью спецтехники вывезли из зоны подтопления на косе Обиточная на автодорогу 20 автомобилей.

В Запорожской области размыло популярную курортную зону на Азовском море zp.dsns.gov.ua

В Запорожской области из-за сильного ливня утром в субботу, 28 июля, размыло популярную курортную зону на Азовском море - Обиточную косу в районе г. Приморск. Из зоны подтопления эвакуированы 20 автомобилей с отдыхающими. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на ГСЧС в Запорожской области Юлию Барышеву.

Отмечается, что в результате размывания косы отрезанными от суши оказались около 70 отдыхающих и 30 автомобилей.

Спасатели аварийного отряда спецназначения ГСЧС с помощью спецтехники вывезли из зоны подтопления на автодорогу 20 автомобилей. Остальные отдыхающие от эвакуации отказались.

"При этом спасатели проводят мониторинг ситуации на косе Обиточная, и в случае ухудшения обстановки готовы прийти на помощь отдыхающим", - отметила Барышева.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожской области эвакуированы 70 туристов

Ранее сообщалось, что в Пологовском и Гуляйпольском районах Запорожской области в результате сильного ливня и шквалов подтоплены около 100 домовладений.

Напомним, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Из-за сложных погодных условий частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.

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