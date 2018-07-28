Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Создание единой поместной церкви не будет простым - Климкин

Комментариев: 2
Это станет делом каждого, независимо от религиозных, национальных или иных признаков, сообщил глава министерства иностранных дел Украины.
Климкин отметил, что создание единой поместной церкви станет делом каждого
Климкин отметил, что создание единой поместной церкви станет делом каждого

Создание единой поместной церкви не будет простым, но это будет делом каждого. Такое заявление в субботу, 28 июля, на своей странице в соцсети Тwitter опубликовал глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Создание единой поместной церкви не будет простым, но это станет делом каждого, независимо от религиозных, национальных или иных признаков. Это больше чем политика, это наша духовная независимость и идентичность. Подумайте, что каждый может для этого сделать, не судите отстраненно", - написал Климкин.

 

 

Напомним, 28 июля в Киеве в крестном ходе Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю празднования 1030-летия крещения Руси-Украины приняли участие около 65 тысяч верующих.

Также сообщалось, что 27 июля в центре Киева прошел крестный ход УПЦ МП. Организаторы мероприятия заявили о 250 тысячах человек. Однако в полиции насчитали существенно меньше верующих - до 20 тысяч.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МИД Украины, УПЦ МП, УПЦ КП, крестный ход, УПЦ, Климкин, Павел Климкин, крестный ход Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Коцман__Бобза    28.07.2018, 22:37
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
Обратите внимание: нас полюбому загоняют в христианство. Хоть в московский патриархат, хоть в автокефальное, но все равно в христианство. Т.е. это выбор без выбора.
ПроЛив    28.07.2018, 22:29
Оценка:  -2
ПроЛив
Соревнование - у кого больше. Граждан Украины.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь