Создание единой поместной церкви не будет простым - Климкин

Это станет делом каждого, независимо от религиозных, национальных или иных признаков, сообщил глава министерства иностранных дел Украины.

Создание единой поместной церкви не будет простым, но это будет делом каждого. Такое заявление в субботу, 28 июля, на своей странице в соцсети Тwitter опубликовал глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Создание единой поместной церкви не будет простым, но это станет делом каждого, независимо от религиозных, национальных или иных признаков. Это больше чем политика, это наша духовная независимость и идентичность. Подумайте, что каждый может для этого сделать, не судите отстраненно", - написал Климкин.

Створення єдиної помісної церкви не буде простим, але це стане справою кожного, незалежно від релігійних, національних чи інших ознак. Це більше ніж політика, це наша духовна незалежність та ідентичність. Поміркуйте, що кожен може для цього зроботи, не судіть відсторонено — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 июля 2018 г.

Напомним, 28 июля в Киеве в крестном ходе Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю празднования 1030-летия крещения Руси-Украины приняли участие около 65 тысяч верующих.

Также сообщалось, что 27 июля в центре Киева прошел крестный ход УПЦ МП. Организаторы мероприятия заявили о 250 тысячах человек. Однако в полиции насчитали существенно меньше верующих - до 20 тысяч.

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