Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Харьковом в бассейне захлебнулись дети

Комментариев: 0
Отец на несколько минут оставил детей без присмотра и зашел в дом. Когда он вернулся, то обнаружил девочек в бассейне в бессознательном состоянии.
Трагедия случилась в Купянском районе Харьковской области
Трагедия случилась в Купянском районе Харьковской области
novostipmr.com

В Купянском районе Харьковской области в домашнем бассейне захлебнулись два ребенка - сестры двух и трех лет. Об этом в субботу, 28 июля, сообщает Нацполиция области.

Трагедия произошла вечером 27 июля.

"Работники полиции установили, что 30-летний отец гулял с дочерьми на территории домовладения. Мужчина на несколько минут оставил детей без присмотра и зашел в дом. Когда он вернулся, то обнаружил девочек в бассейне в бессознательном состоянии. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть детей", - говорится в сообщении.

Семья погибших характеризуется положительно, на учете полиции не состоит.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в селе Михальче Ивано-Франковской области мужчина утонул в Днестре, но при этом сумел спасти троих детей. Его тело не смогли найти.

Напомним, в июне из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых в водоемах утонули 12 детей.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: дети, смерть, Харьковская область, вода, бассейн
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь