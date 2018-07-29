Сутки на Донбассе: 25 обстрелов, двое погибших

За минувшие сутки в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

За прошедшие сутки, 28 июля, противник 25 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе трижды с запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

В целом, по данным ООС, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

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Сепаратисты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного.

Вместе с тем, вблизи Крымского и Водяного применяли 82-мм минометы.