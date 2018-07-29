Орбан не верит в членство Украины в ЕС и НАТО

Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО, сообщает румынское агентство Agepress.

"Я не верю в реалистичность стремлений украинцев присоединиться к ЕС или НАТО", - заявил Орбан, выступая в университете в Румынии.

По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок. При этом о споре с Украиной относительно языковой статьи образовательного закона, из-за которой Венгрия блокирует сближение Украины с НАТО Орбан даже не вспомнил.

"Вполне понятно, что целью русских является восстановление старой ситуации и сохранение российского влияния на Украину", - сказал премьер Венгрии.

При этом, глава венгерского правительства заявил, что ЕС проводит в отношении России "примитивную" политику. По его словам, действительно есть государства-члены, которые чувствуют угрозу со стороны РФ и испытывают потребность в укреплении восточного фланга НАТО.

"Однако большинство стран не чувствуют этой угрозы, ни Словакия, ни Чехия, ни мы не видим причин видеть угрозу. Мы должны получать выгоду от развития двусторонних отношений с РФ вместо примитивной политики" - заявил премьер Венгрии.

По его мнению, Запад должен понять, что Россия продолжит формировать буферные зоны вокруг себя.

Напомним, саммит Североатлантического альянса подтвердил поддержку решений, принятых на саммите в Бухаресте 2008 года, по которым Украина в будущем может стать членом НАТО.