ДТП в Ровенской области: водитель вылетел на встречную полосу и сбил женщину с детьми

В результате ДТП погибла 48-летняя женщина.

В субботу, 28 июля, в Ровенской области возле поселка Мизоч Здолбуновского района автомобиль сбил женщину с двумя детьми, которые шли по обочине. Об этом сообщает полиция области.

По предварительной информации, водитель автомобиля SKODA Octavia на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, наехав на женщину, которая шла по обочине вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

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В результате полученных травм 48-летняя жительница Квасилова погибла. Детей доставили в больницу, угрозы их жизни нет.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего в полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Водителя легковушки задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По предварительной информации мужчина был трезв. Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что во Львовской области квадроцикл наехал на шестерых человек.