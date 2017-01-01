Охота к перемене мест. Что украинцам предлагают в Центральной Европе

Миграция из Украины в страны Центральной Европы, массовая выдача «вторых» паспортов жителям приграничных украинских областей — нынешние реалии.

Все это и создает дополнительные связи между странами, и формирует базу будущих конфликтов, пишут Денис Лавникевич, Ольга Байвидович в №14 Журнала Корреспондент.

«Ужас, кошмар! В стране осталось меньше 30 млн населения!» — подобную истерику тиражируют многие сайты и даже уважаемые эксперты. А на самом деле, по данным Государственной миграционной службы и МИД Украины, за границей работает около 5 млн украинцев. Но официальные подсчеты не учитывают нелегальных мигрантов. По данным компании GFK-Украина, примерно 41% работающих за границей украинцев делают это без оформления трудовых отношений. Итого оценка числа работающих колеблется в пределах 6-8 млн постоянных и временных работников.

Причины отъезда из Украины (временного или постоянного) у всех свои. Общее же у значительной части эмигрантов — стремление не уезжать слишком далеко, осесть по соседству с родиной, в одной из стран Центральной Европы. Список предпочтений в этом регионе включает Польшу, Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию и Болгарию.

Корреспондент разбирался, как эти страны относятся к украинцам — по части условий устройства на работу, получения образования, приобретения недвижимости и натурализации.

Болгария: рай для лентяев и инвесторов

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Эта страна охотно принимает украинцев (конечно, в рамках законодательства ЕС). Одна из причин — плохая демография: местное население стареет, а трудоспособная часть активно переезжает на ПМЖ в Испанию. Впрочем, Болгария — одна из самых бедных стран Евросоюза. Как говорится, «своим не хватает».

Тем не менее ВНЖ в ней позволит свободно ездить по странам Шенгенской зоны, а в дальнейшем — намного легче получить ВНЖ в другой европейской стране. Украинцы, перебравшиеся в Болгарию, указывают на то, что, по сравнению с другими странами ЕС, здесь дешевая жизнь, низкие цены на недвижимость и низкие налоги (10%-ный налог на доход — наименьший в Евросоюзе). Из знакомого украинцам — высокий уровень коррупции, плохие дороги и слабо развитый общественный транспорт.

Чтобы получить разрешение на постоянное проживание, иностранцу потребуется прожить в стране пять лет на основании ВНЖ. Возможностей получить ВНЖ много:

- учеба в университете или колледже;

- работа по контракту;

- создание нового бизнеса на территории Болгарии;

- открытие представительства фирмы, уже работающей в другой;

- репатриация: вернуться на родину могут этнические болгары;

- вступить в брак с болгарским гражданином либо иностранцем, живущим в стране не менее пяти лет;

- инвестиции в экономику на сумму больше 1 млн болгарских левов (чуть меньше $600 тыс.), как вариант — покупка государственных облигаций или акций предприятия;

- покупка недвижимости на сумму более 300 тыс. евро;

- для пенсионеров действует специальная программа иммиграции: достаточно иметь на счету в болгарском банке несколько тысяч евро и заверить нотариально справку из пенсионного фонда (с переводом на болгарский язык).

Как показывает практика, украинцам проще всего перебраться в Болгарию через формальное открытие представительства иностранной фирмы. А сложнее всего — через устройство на работу. Болгарский работодатель должен будет доказать, что такого специалиста в стране нет и на данное рабочее место не претендует никто из болгар. Также он должен назначить зарплату на уровне от 1.500 евро.

Чехия: хотят айтишников и сотрудников сервиса

В августе 2017 года замминистра труда и социальной политики Чехии Томаш Петричек заявил: «Сейчас мы имеем 300 тыс. заявок от украинцев на работу в Чехии и до 200 тыс. вакансий для трудоустройства украинцев. Это означает, что количество украинских работников в Чехии будет расти. И это притом что они уже являются крупнейшей трудовой общиной в нашей стране». По словам Петричека, в Чехии работает порядка 70 тыс. граждан Украины (из 374 тыс. работающих граждан разных стран).

На конец 2017 года украинцы составляли 40% (118 тыс.) легально проживающих в Чехии иностранцев.

В стране действует упрощенная схема трудоустройства работников, имеющих высокую профессиональную квалификацию по специальностям, необходимым в Чехии. Более того, 1 февраля 2018 года Чехия вдвое увеличила квоты на трудоустройство украинцев — с 9,6 до 19,6 тыс. А в мае было объявлено о специальной программе, которая позволит трудовым мигрантам из Украины попадать в страну быстрее и проще. Если удается найти там работу, мигранту выдается «рабочая карта» — документ, который объединяет вид на жительство и разрешение на работу в Чехии.

Другие варианты:

- поступить в чешский вуз. Там бесплатное обучение, в том числе для иностранных граждан — при условии знания чешского языка;

- получить бизнес-визу. Вначале регистрация в Чехии фирмы или получение статуса частного предпринимателя. Сначала выдадут визу на срок более 90 дней, а после ее продления иностранец получает ВНЖ в Чехии сроком на два года. Но государство требует подтверждать ведение бизнеса, он должен быть прибыльным;

- можно получить специальный ВНЖ командированному сотруднику иностранной компании с филиалом в Чехии;

- вступить в брак. Но статус ПМЖ можно получить только после трех лет совместного проживания с гражданином Чехии.

Зато если переехать в Чехию удалось, украинец может рассчитывать на множество программ помощи в адаптации и интеграции в стране. Самая популярная — бесплатный интеграционный курс Добро пожаловать в Чешскую Республику (финансируется МВД Чехии). Также доступны бесплатные курсы чешского языка.

Словакия: ждут предпринимателей

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По словам осевших в этой стране украинцев, это своего рода «Чехия, только более спокойная и дешевая». В Словакии тоже нужны рабочие руки, но много меньше, чем в Чехии, да и зарплаты здесь ниже. Поэтому среди украинцев, едущих сюда, более популярно получение вида на жительство через формальную регистрацию собственного бизнеса. Это позволяет сразу подать запрос на получение ВНЖ, также одновременно с основным заявителем может запросить ВНЖ его семья. Срок от принятия решения до получения карточек ВНЖ — два-три месяца.

Другие варианты:

- образование в Словакии. ВНЖ на срок обучения могут предоставить студенту — учеба в вузе бесплатная, как и в Чехии;

- вступить в брак с гражданином Словакии или с иностранцем, который имеет постоянное место жительства в Словакии;

- получить работу. Довольно непросто — разрешение на работу выдает бюро по трудоустройству, только если не сможет за месяц найти кандидата из местных. Рабочий ВНЖ выдается на год с правом последующего продления.

Купить недвижимость в Словакии иностранцу несложно, но эта покупка не дает права запрашивать временный ВНЖ.

Польша: хотят всех

Рабочих рук в Польше сильно не хватает из-за массового оттока собственных граждан в прошлом и бурного роста экономики в настоящем. При этом поляки не скрывают, что не хотят принимать культурно и религиозно чуждых им беженцев из Африки и Ближнего Востока, поэтому отдают предпочтение приезжающим на заработки украинцам и белорусам. По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, 95% всех разрешений на работу в 2017 году были выданы гражданам Украины. Для рабочей визы нужно получить приглашение на работу от работодателя напрямую или через рекрутинговое агентство.

«В прошлом году мы выдали 1,267 млн виз украинцам. Половина из них была разрешением на трудоустройство. Таким образом, в Польше живет более миллиона украинцев, потому что они работают в Польше. За первую половину 2018 года мы выдали более 750 тыс. виз украинцам», — заявил в 2017 году глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

В Польше востребованы украинские работники самых разных специальностей — от сезонных сельхозрабочих и строителей до IT-специалистов и врачей. Процедура выдачи разрешений на работу очень либеральна для украинцев, а также белорусов и граждан еще ряда стран. Украинскому рабочему не составляет труда получить временный ВНЖ в Польше.

Другие варианты переезда в Польшу:

- учеба. Студенческая виза позволяет в дальнейшем легко оформить ВНЖ и получить право на работу. Необязательно даже поступать в вуз — достаточно записаться на годичные курсы польского языка;

- открытие бизнеса. Быстрый и легкий вариант получения ВНЖ. Если компания показывает доход, можно подать документы на получение ПМЖ и статуса долгосрочного резидента Евросоюза;

- репатриация. Найдя польских предков в родословной и подучив язык, можно оформить «карту поляка» — документ, который серьезно облегчает иммиграцию;

- вступление в брак. Заключив брак с гражданином Польши, можно получить ВНЖ сроком на два года, затем ПМЖ, а еще через пять лет ходатайствовать о гражданстве.

Венгрия: не особо ждут

Осевшие в Венгрии украинцы говорят о довольно высоких ценах и очень «проблемной» местной бюрократии. В Венгрии не хватает рабочих рук, но правительство не приветствует рабочих-мигрантов.

Варианты переезда в Венгрию:

- учеба в стране. Это может быть как высшее образование, так и разного рода стажировки и языковые курсы. В 2018 году правительство Венгрии предоставит 100 стипендий для украинских студентов;

- приобретение недвижимости. Не дает гарантии получить ВНЖ, и иностранцу придется получить разрешение на покупку;

- открытие бизнеса. Самый реальный вариант для большинства украинских мигрантов. Регистрировать компанию можно по доверенности, знание языка не требуется. Имея бизнес, можно получить визу типа D, а далее оформить карту ВНЖ. Но для последующего продления ВНЖ компания должна показывать обороты;

- трудоустройство — крайне сложно. Нужно предъявить разрешение на работу, трудовой контракт и справку о доходах;

- жизнь на пенсии. Украинскому пенсионеру с капиталом переехать в Венгрию проще всего. Потребуется купить дом или квартиру, получить визу типа D и в течение года въехать на территорию Венгрии, затем оформить ВНЖ, для чего доказать, что мигрант получает доходы в другой стране;

- вступить в брак с гражданином Венгрии. По этой схеме можно получить ВНЖ за месяц, через три года можно подавать на получение гражданства.

А вот получить вид на жительство через инвестиции в экономику Венгрии больше нельзя — соответствующая программа закрыта с 1 апреля 2017 года.

Румыния: чтобы ехать дальше

В стране низкие заработные платы и сложно трудоустроиться, поэтому она непопулярна среди «заробитчан». Зато Румыния славится в Украине легкостью оформления паспорта:

- образование в Румынии. Популярный вариант у украинцев, хотя обучение платное;

- брак с гражданином Румынии. ВНЖ — очень быстро, а через пять лет — гражданство;

- работа. Устроиться непросто, у румынов и граждан ЕС имеется приоритет при трудоустройстве;

- открытие своего бизнеса и инвестиции в экономику. Придется получить специальное разрешение от Центра по содействию торговле и иностранным инвестициям. Нужен бизнес-план и готовность инвестировать от 100 тыс. евро и создать 10 рабочих мест для румынов;

- «найти» румынские корни. Популярный вариант у жителей юга Одесской области (особенно молодежи). В Румынии активно действуют программы репатриации, а в Украине есть немало фирм, готовых взять на себя выявление у клиента румынских корней.

А вот получить ВНЖ автоматом при покупке недвижимости в Румынии нельзя.

Личный опыт

Марина Климук, 36 лет, Киев

У меня есть собственная квартира в Киеве, а в 2011 году еще трехкомнатную квартиру оставила в наследство бабушка. Мы с мужем ее продали и купили за три четверти этой суммы коттедж в Болгарии на берегу моря. Остаток денег вложили в его ремонт и благоустройство. Получилось очень удачно: с тех пор мы два-три месяца в году отдыхаем там сами, всей семьей, а остальное время коттедж сдаем. Но хочу сказать, что подобный бизнес в Болгарии завязан на отдыхающих, на туристах. Сами болгары оказались очень бедными, я бы сказала, что в Украине живут, наверное, лучше.

Богдан Середа, 25 лет, Ровно

Я только что приехал из Польши, уже в третий раз ездил на полгода на заработки. Первые два раза на стройке помогал бетон заливать. Теперь вот в Гдыне работал по специальности токарем-фрезеровщиком на заводе. Начальство мною довольно, нарушений у меня не было ни разу, язык уже хорошо освоил. Так что теперь могу рассчитывать на долгосрочный вид на жительство. Если говорить о зарплате, то в месяц удается отложить $200-300, но это я живу достаточно комфортно. Некоторые «заробитчане» живут по 10 человек в комнате без удобств. Это, как правило, взрослые мужики, у которых в Украине остались семьи. У них и по $500 получается отправлять, но это жизнь на износ. Мне же повезло дважды: пока нет семьи, а работодатель планирует вырастить из меня хорошего специалиста. Поэтому работой не перегружает и дает возможность профессионально расти, осваивать новую технику. Но тут уже английский требуется, даже простому слесарю. Приходится учить прямо по ходу.

Второй паспорт? Нельзя

В Украине, как гласит четвертая статья Конституции, существует только единое гражданство. То есть второе или двойное гражданство украинским законодательством не признается. Однако в Законе Украины О гражданстве уточняется, что даже если «гражданин Украины приобрел гражданство другого государства, не отказавшись при этом от украинского, то, несмотря на это, в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Дважды, весной 2017-го и 2018 года, в Раду по инициативе Президента вносились законопроекты, которыми пытались предусмотреть меры и процедуры, не допускающие наличия второго гражданства/паспорта. Оба — отозваны. Скорее всего, потому что основной задачей обоих документов была не столько борьба с практикой наличия двух паспортов в Украине, сколько урегулирование ситуации с паспортами в оккупированном Крыму.

На западной границе Украины отечественные пограничники регулярно отлавливают сограждан, пользующихся румынскими и венгерскими паспортами. За такое административное правонарушение полагается штраф — его устанавливает суд каждый раз индивидуально.

Но, несмотря на такой риск, в Украине, по данным Евростата, число получивших паспорта других европейских стран с каждым годом увеличивается.

Кроме того, растет число украинцев, получивших так называемую карту поляка, порядок выдачи которой регламентируется законом О карте поляка, принятым в Польше еще в сентябре 2007 года.

Почему идут на риск

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Чтобы не только свободно перемещаться через границу, но и иметь возможность работать или вести бизнес в Евросоюзе. А в Польше «карта поляка», хоть она и не паспорт, избавляет от необходимости получать визу, упрощает устройство на работу и занятие бизнесом. Кроме того, имеющие этот документ, как и поляки, могут пользоваться правом бесплатного образования, получать стипендию или финансовую помощь, иметь постоянную скидку в размере 37% при приобретении внутренних железнодорожных билетов. К тому же в экстренных случаях можно рассчитывать на получение бесплатной медицинской помощи. Так что безвиз — это безвиз, а «карта поляка» — это «карта поляка».

Если говорить о тех, кто получил паспорта в Румынии, то, согласно законодательству, любой, чьи предки проживали на территории страны с 1918 по 1940 год или на территории, ранее принадлежавшей Румынии (в части Закарпатской и Одесской областей (Бессарабия) или Черновцах), или являются потомками граждан Королевства Румынии, вполне может претендовать на репатриацию. Но, чтобы это доказать, необходимо собрать довольно большое количество документов, таких как свидетельство о рождении и браках родителей, дедушек, бабушек.

Если говорить о Болгарии, Венгрии и Чехии, то в этих странах паспорта выдаются по национальному признаку. С момента подачи документов до получения паспорта может пройти около года. Но потом новоиспеченный гражданин спокойно может рассчитывать на получение работы в любой стране Евросоюза.

Землячества в Украине

Страны-соседи активны и на территории Украины: здесь действуют разнообразные неправительственные организации, фонды и иные организации, декларирующие своей целью поддержание связей с этически родственными гражданами, культурный обмен и даже… финансовую поддержку малого бизнеса.

И само государство Украина поддерживает сохранение национальной идентичности украинских граждан, не являющихся этническими украинцами. В западных районах Украины есть и школы, и вузы, где они могут при желании обучать детей и учиться самим на национальном языке. Только в одной Закарпатской области, как сказал Корреспонденту заместитель председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас, из 667 средних учебных заведений только 549 с украинским языком обучения. «72 школы — с венгерским языком обучения, 26 — с украинским и венгерским, в 12 — обучение на румынском, в трех — на русском и украинском, по одной — обучение на украинском и румынском, на украинском, русском и румынском языках», — отметил Галас.

В начале 2018 года был принят Закон Об образовании, которым предусмотрено, что обучение должно проводиться исключительно на государственном языке, хотя одновременное изучение языков меньшинств сохраняется. Данные нормы вызвали жесткую реакцию по ту сторону границы, а власти Венгрии и вовсе использовали этот закон в качестве предлога для блокирования евроатлантической интеграции Украины.

Центры притяжения

На территории Западных областей Украины, как уже было сказано, действуют многочисленные центры, поддерживающие связи с этническими землячествами. И это замечательно — культурные связи, образование, поддержка мелкого предпринимательства, но есть нюансы. Например, в середине июня 2018 года в Румынский культурный центр имени Еудоксиу Хурмузаки, что в Черновцах, нанесли визит сотрудники СБУ и обнаружили там… карту так называемой Великой Румынии, на территории которой были обозначены и земли Черновицкой области. Было открыто производство по довольно тяжелой статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за посягательство на территориальную целостность Украины.

В июне же СБУ возбудила дело о сепаратизме против венгерского благотворительного фонда Закарпатский центр экономического развития Эган Эде, который финансируется венгерским правительством и выдает кредиты местным предпринимателям венгерского происхождения.

До суда ни в одном из описанных случаев дело не дошло. Тем временем в Закарпатье за деньги из Венгрии финансируется получение образования на венгерском, даже выплата пенсий отдельным категориям пенсионеров.

Происходящее вряд ли приведет к сценариям вроде крымского — все же Румыния и Венгрия являются членами ЕС. Но определенный дискомфорт в международных делах Киеву эти процессы, несомненно, доставляют.

И самое главное — в приграничных областях создается инфраструктура для экспорта на Запад наиболее активной и молодой части местного населения. Несмотря на заверения руководителей одного из фондов в том, что они своей целью ставят содействие тому, чтобы «дать возможность людям вернуться из-за границы и обеспечивать свою семью стабильным доходом дома, на родной земле».

Как это происходит

Игорь Кираль, проучился год в Словакии, Кошице, Университет Павла Йозефа Шафарика

Полтора года назад, когда я оканчивал школу, родители настояли на моем поступлении в Словацкий университет на географический факультет. За полгода до поступления я начал изучать словацкий язык. После того как поступил, поселился в хостеле. Хотел сначала устроиться на работу, но из-за плавающего графика обучения это не сильно получалось. Помогали родители. Но все это время мне хотелось вернуться в Украину. Также мне не очень нравилась выбранная специальность. Это был выбор родителей, а не мой. Окончательное решение о возвращении пришло тогда, когда я получил во время сессии низкие баллы по техническим предметам. И после окончания первого курса я вернулся в Украину, хочу поступить в один из вузов, стать архитектором.

Яна Черевко, мама Егора, который учится в Университете Вистула — Inter Slavonic

Мы еще за год до окончания школы начали подыскивать для Егора вуз. Выбор пал на университет Вистула в Варшаве. Так как он хорошо знал английский, мы решили выбрать для него обучение на английском. Остановились на факультете менеджмента, документы подали в феврале 2018 года, буквально на следующей день пришел ответ о том, что сын принят. Заплатили полностью за первый семестр. Оформили для сына страховку и визу в Киеве, всеми остальными документами занимался вуз. В Варшаве сняли для сына комнату в двухкомнатной квартире. В среднем уходит где-то около 300 евро в месяц.

Со второго курса Егор хочет устроиться на работу, чтобы зарабатывать самому на свои нужды. Тем более что и учеба ему пока легко дается. Преподаватели креативные. Много практических заданий. Проблем ни с чем не возникало. Не факт, что он останется в Польше.

Ян Доброносов, фотограф, уехал в Польшу, получив рабочую визу

Принял решение выехать в Польшу. Оформил рабочую визу на полгода и благодаря совету друзей устроился работать на складах одного из продуктовых супермаркетов. Живу в квартире вместе с коллегами, многих из которых знал еще до поездки в Польшу. Эту квартиру предоставил нам работодатель, оплата за нее вычитается из зарплаты. Сейчас я зарабатываю больше, чем когда работал в Киеве на трех работах. Самостоятельно учу польский язык, чтобы потом подать документы на более долгий срок. Это называется «осведчення». При этом я не рассматриваю Польшу как конечный пункт. Думаю, что сначала смогу прижиться тут, а потом свободно ездить и трудиться по всей Европе.