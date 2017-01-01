Журналист раскрыл детали схемы ФФУ по хищению 160 млн грн

Руководство возглавляемой нардепом от БПП, главой бюджетного комитета Верховной Рады Андреем Павелко Федерации футбола вступило в сговор с Минрегионстроительства ради реализации “схемы“ по разворовыванию 160 млн гривен госсредств в рамках программы “Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины“ еще за полгода до ее запуска.

Об этом в своем блоге на Цензор.net заявил журналист, автор программы о коррупции в ФФУ “Операция - Федерация“ Константин Андриюк - “Планирование и подготовка реализации схемы датируется мартом 2017 года. То есть, за полгода до внесения председателем бюджетного комитета Верховной Рады Павелко, изменений в Госбюджет, о выделении государственных средств на строительство футбольных полей“.

При этом он отмечает: отличительными чертами схемы, среди прочих, являются:

· увеличение уставного капитала суб-компании ФФУ “Спорт Технологий“, посредством которой она и была реализована, с 1 тыс. гривен до 7 млн гривен практически перед самым проведением тендеров - под возможность ее участия в закупках и предоставления законной видимости побед;

· победа “нужной“ ФФУ компании в гостендере через 1 день после подачи соответствующих документов;

· привлечение еще в сентябре админресурса для 100%-ного получения всех необходимых заказов с использованием т.н. “амбарной книги“ ФФУ - перечня неких “госкураторов“ реализации “схемы“ (при этом Павелко лично контролировал Черниговскую и Черновицкую области).

Кроме того, он подчеркивает: фактически, заявка на закупку покрытия у “Спорт Технологий“ была сформирована еще в мае - “Где тендерами и не пахло, ведь сразу было известно, не только, кто победит на гостендерах, но и у кого будут покупать искусственную траву заказчики“, - а вовлеченное в “схему“ Минрегионстроительства начало отчитываться перед ФФУ о выполнении своей части сговора за несколько месяцев до проведения тендеров:

· в октябре оно утвердило в Федерации документы по целесообразности реализации проекта в каждом регионе Украины;

· а 16 ноября опубликовало всю необходимую для тендеров проектную документацию, подготовленную ФФУ.

“Более прямых доказательств уже не найти. Поэтому правоохранительные органы должны объявить фигурантам, всей этой преступно-коррупционной схемы свой вердикт“, – резюмировал Андриюк.