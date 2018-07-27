Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Манафорт просил скрыть от суда 3 фото с Януковичем

Комментариев: 0
Адвокаты Манафорта заявили в суде, что экспонаты – всего 474 страницы, в том числе фотографии – это "неподходящие доказательства".
Связи Манафорта с Украиной - предмет судебного разбирательства
Связи Манафорта с Украиной - предмет судебного разбирательства
 
Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт хочет, чтобы судья в США, который ведет его дело, не позволил присяжным увидеть 51 элемент доказательной базы относительно его политической работы в Украине, сообщает Bloomberg.
 
Адвокаты Манафорта заявили в суде, что экспонаты – всего 474 страницы, в том числе фотографии – это "неподходящие, предвзятые и неоправданно трудоемкие доказательства". 
 
Среди этих документов были три фотографии с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, сделанные, когда Манафорт помогал Януковичу во время предвыборной кампании. 
 
 
Прокурор в свою очередь отметил, что эти документы непосредственно показывают, как Манафорт "делал деньги". 
 
 
Напомним, следственная группа Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Пола Манафорта с украинской  Партией регионов.
 
30 октября 2017 года Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу было обнародовано обвинение из 12 пунктов, которое включает отмывание денег, неуплату налогов, мошенничество и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации. 
 
Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Янукович, Партия регионов, суд, Пол Манафорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь