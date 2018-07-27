Манафорт просил скрыть от суда 3 фото с Януковичем

Среди этих документов были три фотографии с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, сделанные, когда Манафорт помогал Януковичу во время предвыборной кампании.

Прокурор в свою очередь отметил, что эти документы непосредственно показывают, как Манафорт "делал деньги".

Напомним, следственная группа Роберта Мюллера представила более 300 документов , раскрывающих детали сотрудничества Пола Манафорта с украинской Партией регионов.

30 октября 2017 года Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу было обнародовано обвинение из 12 пунктов, которое включает отмывание денег, неуплату налогов, мошенничество и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации.

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению.