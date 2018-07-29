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Группа вандалов из Польши повредила Мемориал Орлят во Львове

Комментариев: 2
Охране удалось задержать одного из вандалов-иностранцев.
Вандалы из Польши повредили мемориал во Львове
Вандалы из Польши повредили мемориал во Львове
zaxid.net

Вечером в субботу, 28 июля, во Львове группа вандалов-поляков разрушила деревянные реставрационные панели вокруг двух скульптур на территории польского военного Кладбища Орлят. Об этом сообщил директор ЛКП Музей Лычаковское кладбище Михаил Нагай, передает ZAXID.NET.

Вандалы из Польши повредили мемориал во Львове
Вандалы из Польши повредили мемориал во Львове
zaxid.net


Сообщается, что охрана кладбища задержала одного из вандалов. Остальным участникам группы удалось скрыться с места происшествия.

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В здании отметили, что задержанным оказался Матеуш Пасек, житель Кракова. Поляк рассказал, что в группе было 9 человек. Все они остановились в одном из львовских хостелов.

Вандала-иностранца доставили в райотдел для дачи показаний, а на место происшествия пригласили сотрудников СБУ и следователей местного райотдела полиции.
 

Ранее сообщалось, что вандалы повредили могилу советского разведчика во Львове.
 

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Теги: Львов, вандалы, Лычаковское кладбище, поляки, задержание
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Комментариев (2)
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shurag    29.07.2018, 14:57
Оценка:  0
shurag
гадаю,що це була група вандалів з нєрушимої раисии, бо їм це найбільше на рукку робити такі пакості, яка влада -такі і дії
VikaGraum    29.07.2018, 16:08
Оценка:  0
VikaGraum
Ну черным же по белому написано - это были поляки.
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