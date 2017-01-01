В Украине с начала года утонули более 700 человек

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами.

Только с начала июля на водоемах страны погибло 189 украинцев

С начала года на водоемах страны погибло 704 человека, из которых 70 детей. Как сообщили в ГСЧС в воскресенье, 29 июля, при этом было спасено 561 человек, в том числе 103 ребенка.

"Этот показатель уже значительно превысил прошлогоднюю июльскую статистику. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии", - отметили в ведомстве.

Только с начала июля на водоемах страны погибло 189 украинцев.

Ранее сообщалось, что в селе Михальче Ивано-Франковской области мужчина утонул в Днестре, но при этом сумел спасти троих детей. Его тело не смогли найти.

Напомним, в июне из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых в водоемах утонули 12 детей.

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