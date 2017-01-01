Во Львове умерла легендарная радиоведущая

Марта Кинасевич умерла на 73-м году жизни.

В субботу, 28 июля, во Львове в результате тяжелой болезни на 73-м году жизни скончалась легендарная радиоведущая Марта Кинасевич. О смерти сообщили ее друзья и коллеги.

Марта Кинасевич начала работать на Львовском радио в 1967 году.

С 1969 года она была ведущей авторской музыкальной программы Мандрівний меридіан, которая популяризирует украинскую музыку. Программа выходила в течение 25 лет. Гостями ее эфиров были выдающиеся украинские композиторы и музыканты: Владимир Ивасюк, Игорь Билозир, Василий Зинкевич, Назарий Яремчук, Виктор Морозов, Иван Попович и многие другие.

Прощание с Мартой Кинасевич состоится в понедельник, 30 июля, в 12:00 в часовне на ул Пекарской, 52.

Напомним, в субботу, 28 июля, в возрасте 85 лет ушел из жизни писатель Владимир Войнович.