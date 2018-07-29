В Киеве полицейский распылил газ в глаза корреспонденту Associated Press

Инцидент произошел во время столкновений с полицией при участии Национальных дружин из-за застройки в одном из спальных районов Киева.



Национальный союз журналистов Украины осуждает факт применения силы сотрудником полиции в отношении журналиста 28 июля в Киеве и требует проведения немедленного служебного расследования. Об этом сказано в сообщении пресс-службы НСЖУ.

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Инцидент произошел в субботу, 28 июля, во время столкновений с полицией при участии Национальных дружин из-за застройки в одном из спальных районов Киева.



О факте неправомерной агрессии полицейского фотокорреспондент международного агентства Associated Press Ефрем Лукацкий сообщил в сети Facebook, а фото нападавшего предоставил в распоряжение Национального союза журналистов Украины.



В сообщении отмечается, что сотрудник полиции, несмотря на то, что журналист предупредил, что является представителем СМИ, сознательно распылил газ из полицейского баллончика в лицо фотокорреспондента.



“Я в прямом смысле ослеп минут на 10, - рассказывает Лукацкий, - я стоял не в толпе, кричал ему “Пресса“, но полицейского это не остановило“.

Пострадавший журналист получил ожоги глаз, но успел сфотографировать агрессивного сотрудника полиции.



В то же время отмечается, что заявление о препятствовании журналистской деятельности пострадавший фотокор не писал:

“Я никогда не пишу заявлений, - комментирует Лукацкий, - “там есть более пострадавшие. Полиция - это микс общества: есть негодяи, а есть и нормальные“.



При этом журналист агентства Associated Press отметил, что зафиксировал, как сотрудники полиции не хотели отдавать в “Скорую помощь“ одного из участников столкновений:

“Парень был сильно избит, на голове большие гематомы, он потерял сознание“, - рассказывает журналист, добавив, что с большими усилиями удалось с помощью представителей Нацкорпуса доставить парня в медикам.

В Национальном союзе журналистов Украины заявили, что осуждают факт применения силы сотрудником полиции к журналисту и требуют проведения немедленного служебного расследования.



Напомним, 28 июля в Киеве на Осокорках произошли столкновения возле стройплощадки, на месте которой требуют возвести экопарк.