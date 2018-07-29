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В Киеве полицейский распылил газ в глаза корреспонденту Associated Press

Комментариев: 4
Инцидент произошел во время столкновений с полицией при участии Национальных дружин из-за застройки в одном из спальных районов Киева.
Полицейский умышленно брызнул газом в лицо корреспонденту AP
Полицейский умышленно брызнул газом в лицо корреспонденту AP
facebook.com/efrem.lukatsky


Национальный союз журналистов Украины осуждает факт применения силы сотрудником полиции в отношении журналиста 28 июля в Киеве и требует проведения немедленного служебного расследования. Об этом сказано в сообщении пресс-службы НСЖУ.

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Инцидент произошел в субботу, 28 июля, во время столкновений с полицией при участии Национальных дружин из-за застройки в одном из спальных районов Киева.

О факте неправомерной агрессии полицейского фотокорреспондент международного агентства Associated Press Ефрем Лукацкий сообщил в сети Facebook, а фото нападавшего предоставил в распоряжение Национального союза журналистов Украины.

В сообщении отмечается, что сотрудник полиции, несмотря на то, что журналист предупредил, что является представителем СМИ, сознательно распылил газ из полицейского баллончика в лицо фотокорреспондента.


“Я в прямом смысле ослеп минут на 10, - рассказывает Лукацкий, - я стоял не в толпе, кричал ему “Пресса“, но полицейского это не остановило“.

Пострадавший журналист получил ожоги глаз, но успел сфотографировать агрессивного сотрудника полиции.

В то же время отмечается, что заявление о препятствовании журналистской деятельности пострадавший фотокор не писал:

“Я никогда не пишу заявлений, - комментирует Лукацкий, - “там есть более пострадавшие. Полиция - это микс общества: есть негодяи, а есть и нормальные“.

При этом журналист агентства Associated Press отметил, что зафиксировал, как сотрудники полиции не хотели отдавать в “Скорую помощь“ одного из участников столкновений:

“Парень был сильно избит, на голове большие гематомы, он потерял сознание“, - рассказывает журналист, добавив, что с большими усилиями удалось с помощью представителей Нацкорпуса доставить парня в медикам.

В Национальном союзе журналистов Украины заявили, что осуждают факт применения силы сотрудником полиции к журналисту и требуют проведения немедленного служебного расследования.

Напомним, 28 июля в Киеве на Осокорках произошли столкновения возле стройплощадки, на месте которой требуют возвести экопарк.

 

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Теги: фотокорреспондент, полиция, столкновения, националисты, силовики, застройка, Осокорки, Киев, столица
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Комментариев (4)
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DARTOV    29.07.2018, 19:26
Оценка:  0
DARTOV
В нормальной стране за нападение на полицейского ответка будет жестокой и мало не покажется, а то демократия ети его... И не к полицейским вопросы, а к властям что землю под застройку отдали, вот им по голове и на лет 5 в камеру общую.
DARTOV    29.07.2018, 19:23
Оценка:  0
DARTOV
А чего журналюга к Кличку не ворвался и не орал ему о неправильной застройке? Беспредел с этими застройками, но пора бы уже и порядок в столице иметь, хватит сборищ и шоу, которые все равно проплачены, а не ратуют за людей и закон.
shurag    29.07.2018, 18:48
Оценка:  +1
shurag
вполне нормальное заявление, поскольку молчание порождает беспредел, которым и так переполнено наше общество
толян04    29.07.2018, 18:29
Оценка:  +1
толян04
ваЩе ппц! как этот туземец полицейский посмел поднять руку на белого человека?!)))
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