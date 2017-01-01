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В Ужгороде разрушили плиты на кладбище

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Открыто уголовное производство за надругательство над могилами. Санкция статьи предусматривает максимальную меру наказания в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
На месте происшествия работали полицейские
На месте происшествия работали полицейские
Сайт города Ужгород

В Ужгороде неизвестные разрушили надгробных плиты на территории одного из кладбищ областного центра. Инцидент произошел накануне около 21.00, сообщили в областной полиции в воскресенье, 29 июля.

"Полицейские получили сообщение о повреждении надгробных плит на кладбище Кальвария в Ужгороде. Сейчас правоохранители выясняют характер и причины повреждений", - сообщили в полиции

В Одесской области подросток сломал 54 креста на кладбище

Открыто уголовное производство за надругательство над могилами. Санкция статьи предусматривает максимальную меру наказания в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее группа мужчин спортивного телосложения днем напала на Мемориал орлят во Львове.

 

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Теги: фото, вандализм, могилы, Кладбище, Ужгород
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Источник: korrespondent.net

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