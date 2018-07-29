Семейного врача выбрали 14 миллионов украинцев
По состоянию на 29 июня декларации с семейными врачами подписали 13,9 млн украинцев. Об этом сообщается на сайте Национальной электронной системы здравоохранения (eHealth).
Больше всего подписантов в Харьковской (1,24 млн), Днепропетровской (1,12 тысяч) и Львовской (990,9 тысяч) областях. Меньше всего – в Луганской (204,8 тысяч), Сумской (227,4 тысяч) и Херсонской (334,3 тысяч) областях.
Также в системе eHealth зарегистрировано 1322 медицинских учреждения и 22 739 врачей первичного звена медицинской помощи.
Ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.
Напомним, после введения медицинской реформы наблюдение за беременностью и роды останутся в списке бесплатных для пациента услуг.
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