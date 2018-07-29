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Семейного врача выбрали 14 миллионов украинцев

Комментариев: 2
В системе eHealth уже зарегистрировано 1322 медицинских учреждения и 22 739 врачей первичного звена медицинской помощи.
Больше всего подписантов в Харьковской области
Больше всего подписантов в Харьковской области
Минобразования

По состоянию на 29 июня декларации с семейными врачами подписали 13,9 млн украинцев. Об этом сообщается на сайте Национальной электронной системы здравоохранения (eHealth).

Больше всего подписантов в Харьковской (1,24 млн), Днепропетровской (1,12 тысяч) и Львовской (990,9 тысяч) областях. Меньше всего – в Луганской (204,8 тысяч), Сумской (227,4 тысяч) и Херсонской (334,3 тысяч) областях.

Также в системе eHealth зарегистрировано 1322 медицинских учреждения и 22 739 врачей первичного звена медицинской помощи.

Ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.

Напомним, после введения медицинской реформы наблюдение за беременностью и роды останутся в списке бесплатных для пациента услуг

 

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Теги: здоровье, Минздрав, доктор, врачи, врач, Инициатива Минздрава
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Vesna_Krasna4    29.07.2018, 23:45
Оценка:  +1
Vesna_Krasna4
А я не выбрала.
Потому_что    29.07.2018, 23:45
Оценка:  0
Потому_что
А толку от от этого выбора, как были они некомпетентными и отсталыми , так и остались.
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