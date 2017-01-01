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Умерла монахиня, предотвратившая покушение на патриарха Филарета

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Игуменья Варвара умерла на 91-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни. Похоронят игуменью Варвару 30 июля на монашеском кладбище.
Скончалась монахиня, которая предупредила покушение на Патриарха Филарета
Скончалась монахиня, которая предупредила покушение на Патриарха Филарета
Євстратій Зоря

В воскресенье, 29 июля, скончалась игуменья Варвара, долголетний эконом Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.

Игуменья Варвара умерла на 91-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни. За полчаса до смерти, в связи с резким ухудшением самочувствия монахини, духовник протоиерей Иоанн Киевский прочитал над ней канон на исход души.

Вечером 29 июля тело Варвары перенесли во Владимирский собор, где в течение ночи за ней будут совершаться заупокойные молитвы и читаться Псалтырь. В 9 часов утра 30 июля Патриарх Филарет возглавит заупокойную Божественную литургию и чин отпевания.

Погребение состоится на монашеском кладбище возле Свято-Николаевского храма в селе Мощун Киево-Святошинского района Киевской области.

Напомним, ранее в УПЦ КП сообщили, что заштатный епископ Севастиан готовился к совершению покушения на Патриарха Киевского Филарета. Вместе со своим сыном он пытался попасть в личные покои Филарета.

Его остановила эконом Патриархии монахиня Варвара, на которую епископ Севастиан напал, направив ей в лицо слезоточивый газ из баллончика. После этого отец и сын скрылись с места происшествия. 

В помещении УПЦ КП распылили слезоточивый газ

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Теги: смерть, нападение, монахи, покушение, Филарет
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Источник: korrespondent.net

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