Яхты вышли на водохранилище и ожидали старта гонки. Мужчина упал на борту. Пока неизвестно, поскользнулся ли он, то ли ему стало плохо.

Трагический несчастный случай произошел на Киевском море. Во время парусной регаты погиб яхтсмен.

Как сообщает ТСН, 65-летний британец, который в последнее время жил в Киеве, был опытным спортсменом.

Яхты вышли на водохранилище и ожидали старта гонки. Мужчина упал на борту. Пока неизвестно, поскользнулся ли он, то ли ему стало плохо. Коллеги из команды начали проводить реанимацию и сперва сумели откачать мужчину. Он начал дышать.

К спасению присоединился врач, который сопровождал соревнования. Приехала "скорая", но яхтсмен снова потерял сознание. Причину смерти устанавливает полиция.

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