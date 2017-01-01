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Во Львовской области в пруду утонул годовалый мальчик

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Отец отвез малыша в больницу, где медики констатировали смерть ребенка. Назначены экспертизы.
На Львовщине годовалый мальчик утонул в пруду
На Львовщине годовалый мальчик утонул в пруду
ГСЧС

Во Львовской области в сельском пруду утонул годовалый мальчик, трагедия произошла в воскресенье в одном из сел Каменка-Бугского района, пишет УНИАН.

"Около 17.30 отец заметил отсутствие сына в возрасте год и четыре месяца, который находился на территории домохозяйства. Вскоре он обнаружил малыша в пруду возле дома, после чего отвез в больницу, где медики констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. Назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в селе Михальче Ивано-Франковской области мужчина утонул в Днестре, но при этом сумел спасти троих детей. Его тело не смогли найти.

Напомним, в июне из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых в водоемах утонули 12 детей.

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Теги: Львовская область, полиция, мальчик, утопился
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Источник: korrespondent.net

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