Врачи назвали самый опасный продукт для сердца и сосудов

Соль "убивает" сердечно-сосудистую систему, официально доказали медики.

Ученые, представляющие лабораторию артериальной гипертонии ГУ РНПЦ Кардиология, заявили о том, что из всех продуктов в рационе на сердце и сосуды человека наиболее пагубно влияет соль. Об этом стало известно из публикации ukrhealth.

Для снижения рисков возникновения болезней сердца научные специалисты рекомендовали тщательно контролировать количество потребленной за день соли.

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Медицинские эксперты подчеркивают: суточный уровень потребления соли не должен превышать пяти граммов. Следуя этому принципу, можно добиться снижения риска смерти от ишемической болезни сердца почти на 30%.

В то же время, отмечают исследователи, соли современные люди едят слишком много - в среднем человек употребляет около двенадцати граммов в день. Особую опасность в этом плане возникают собой различные чипсы, сухарики и закуски к пиву, в которых обычно содержится избыточное количество соли, которая убивает сердце и сосуды.

Имеющиеся сегодня научные данные говорят о том, что слишком активное потребление соли провоцирует развитие артериальной гипертензии и ухудшает состояние сосудистой ткани, делая ее жесткой и склонной к повреждениям.

Недавно исследователи из Женской больницы Бригхем в Бостоне представили обнаруженный ими доказательство того, что злоупотребление солью тесно связано с увеличением риска преждевременной смерти.

При этом ученые отметили, что высокий уровень соли в рационе также может негативно сказываться на состоянии головного мозга.

Напомним, ранее ученые рассказали, сколько бургеров можно съесть без вреда для фигуры.