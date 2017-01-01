Секс-рабство: две украинки откровенно рассказали о горьком опыте

С одной из жертв это произошло десять лет назад, однако она до сих пор в деталях помнит события того вечера.

30 июля мир отмечает день борьбы с торговлей людьми. По данным Международной организации труда, 21000000 людей во всем мире стали жертвами принудительного труда, говорится сюжете в “Завтрака с 1 + 1“.

Две женщины рассказали каналу свою историю того, как попали в сексуальное рабство. С одной из жертв, Верой, это случилось десять лет назад, но события того вечера женщина до сих пор помнит до самых мелочей. Вера с подругой шли в магазин в Василькове, когда их похитили двое неизвестных. Девушек заперли в гараже, избивали и принуждали оказывать услуги интимного характера.

“Нам было по 17-18 лет. Это было в городе Васильков, Киевской области. Однажды мы пытались убежать с подругой, но нас поймали. Начали бить и ломать руки. Одну девушку просто закатали в гараже. Я убежала и с тех пор наполовину инвалид “, - рассказала жертва.

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Еще одной пострадавшей от рабства стала Татьяна. Она осталась одна, беременной и с трехлетним сыном на руках. Не было жилья и работы. В отчаянии женщина зарегистрировалась в одной из соцсетей, и там выложила свою историю. Уже через несколько дней ей написала Рита - гражданка России, мол готова ей помочь: оплатить роды, поселить у себя с детьми и даже платить 10000 рублей за услуги горничной.

“Я собрала маленький чемодан вещей и поехала. Приехала в Москву и сразу сконтактировалась с этой женщиной и она пообещала меня забрать через два дня. И я в Москве без денег с ребенком беременной не зная, что делать, я обратилась в комнату матери и ребенка на ярославском вокзале меня там поселили и состоялись экстренные роды “, - рассказала Татьяна.

Только через две недели за женщиной уже с двумя детьми на руках приехала и “Рита из интернета“.

“Она закрыла нас в доме, забрала у меня документы. Приезжала к нам раз в неделю, привозила продукты нам, а на улицу не позволяла выходить вообще. Она занималась черной магией и угрожала мне. Мы были за городом в частном доме, а она - в Москве со своими детьми “, - вспоминает женщина.

Спастись Татьяне помогли соседи. Вместе с участковым они освободили женщину из рабства, купили билет на поезд в Украине и даже дали с собой небольшую сумму денег. Уже год она дома, и признается, забыть московского опыта не сможет никогда.

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В Украине за время независимости 230000 граждан становились жертвами торговли людьми. Половина из них - жертвы трудовой эксплуатации. Другие - были вовлечены в сексуальное рабство, попрошайничество и торговле органами.

“Торговля людьми - это глобальный преступный бизнес. Он настолько прибыльный, что охватывает почти весь мир. Поэтому Украина является и страной назначения, и страной транзита, и страной происхождения именно торговли людьми“, - рассказывает Ирина Бойко, координатор работы по противодействию торговле людьми.

Чтобы вернуться к полноценной жизни после пережитого, жертвам необходима не только юридическая, но прежде всего психологическая помощь

Получить помощь можно и от государства. В Минсоцполитики отчитываются: только за 2018 официально в Украине статус жертв торговли людьми предоставили 122 лицам.

Первое, что следует помнить, отмечают правозащитники, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя отдавать потенциальным работодателям оригиналы документов. А когда стали жертвой любой эксплуатации, не бояться и не стесняться немедленно обращаться в полицию и общественные организации.

Напомним, ранее на Буковине задержали сутенера. Мужчина продавал украинских девушек в сексуальное рабство в Италию, обещая прибыльную работу за границей.