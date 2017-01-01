Штраф 85 гривен: суд "сурово" наказал поляка, повредившего Мемориал Орлят во Львове

Вандал повреждил щиты вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений.

Вчера, 29 июля во Львове состоялся суд над гражданином Польши, задержанным по делу о повреждении щитов вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений, на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

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Злоумышленник признал вину. По результатам заседания его оштрафовали на 85 грн по статье Мелкое хулиганство, также ему необходимо оплатить 340 гривен судебного сбора.

Как сообщил директор ЛКП Музей Лычаковское кладбище Михаил Нагай, задержанный - житель Польши. На судебном заседании также присутствовал представитель Генерального консульства Республики Польша во Львове.

Напомним, в субботу, 28 июля, группа неизвестных лиц спортивной внешности повредила щиты вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений 1918-1920 гг., которые находятся в пределах Лычаковского кладбища.