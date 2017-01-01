В Каменском обвалился балкон с двумя мужчинами

Двое местных жителей рухнули вместе с бетонной конструкцией с высоты второго этажа.

В одном из жилых домов города Каменское Днепропетровской области обвалился балкон, на котором стояли два человека.

Об этом сообщает 5692.com.ua.

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В результате обвала двое мужчин сильно пострадали. По словам очевидцев, трагедия произошла 29 июля около 12:00. На улицу Кольцевую, 4 сразу выехала скорая помощь.

“Во время обвала балкона на нем находилось двое мужчин. Они довольно сильно пострадали, но хорошо, что это второй этаж, а не пятый, например“, - рассказал житель дома Сергей.

Обломки балкона до сих пор лежат на месте происшествия. Жители дома жалуются на общее состояние жилищного фонда.

Пострадавших госпитализировали 5692.com.ua

Как сообщалось 13 июля, во Львове обрушился балкон с человеком.