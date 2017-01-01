В Каменском обвалился балкон с двумя мужчинами
Двое местных жителей рухнули вместе с бетонной конструкцией с высоты второго этажа.
В одном из жилых домов города Каменское Днепропетровской области обвалился балкон, на котором стояли два человека.
Об этом сообщает 5692.com.ua.
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В результате обвала двое мужчин сильно пострадали. По словам очевидцев, трагедия произошла 29 июля около 12:00. На улицу Кольцевую, 4 сразу выехала скорая помощь.
“Во время обвала балкона на нем находилось двое мужчин. Они довольно сильно пострадали, но хорошо, что это второй этаж, а не пятый, например“, - рассказал житель дома Сергей.
Обломки балкона до сих пор лежат на месте происшествия. Жители дома жалуются на общее состояние жилищного фонда.
Как сообщалось 13 июля, во Львове обрушился балкон с человеком.