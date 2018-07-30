В полиции заговорили о необходимости открытого реестра педофилов

Если сделать списки таких людей открытыми, это поможет предотвратить "многие преступления" против детей, считает Артем Крищенко.

В полиции за год обнаружили почти 190 преступлений everypixel.com

В Украине нужно составить и вести открытый для публики реестр педофилов. Так считает Артем Крищенко, начальник департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, сообщает сайт ведомства.

Правоохранитель убежден, что таким образом можно будет предотвратить “многие преступления“ против детей.

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“Да, я считаю, что мы должны ввести в Украине открытый реестр педофилов - такой, как во многих европейских странах. За рубежом такие люди никогда не смогут устроиться на госслужбу, в престижную фирму. Им могут даже отказать во въезде в любую страну“, - сказал Крищенко.

Кроме того, в нынешнем году полиция обнаружила почти 190 преступлений в сфере торговли людьми, и передала в суд пять дел о торговли детьми с целью изъятия их органов.

Силовикам также стало известно, что злоумышленник вербовал мальчиков в возрасте до 16 лет, обещая им большие суммы денег за то, что они станут живыми донорами для пересадки почек больным.

“К счастью, вовремя вмешались и предотвратили пять трагедий“, - уточнил Крищенко.

Напомним, 5 июля в Верховную Раду был внесен законопроект о принудительной кастрации педофилов.

Ранее, в январе, первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил о необходимости создать открытый реестр педофилов.