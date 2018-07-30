Украинские военные покорили Монблан
Гора расположена в Западных Альпах.
Украинские военные покорили Монблан
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Украинские военные покорили Монблан
"Мы готовы к любым препятствиям", - прокомментировали военные.
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Военнослужащие отдельной горно-штурмовой бригады покорили гору Монблан.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
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“27.06.2018 годп наши военнослужащие совершили восхождение на вершину Монблана - самой высокой точки Альп и Европы. И несмотря на то, что это происходило во время отпуска, наши патриоты работают над своим профессионализмом и подготовкой. Мы готовы к любым препятствиям“, - говорится в сообщении.
Напомним, гора Монблан является самой высокой вершиной Европы. Высота ее достигает 4810 метров. Расположена в Западных Альпах, расположенных на границе Франции и Италии.
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