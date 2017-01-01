Над Одесской областью в молдавский самолет ударила молния

Воздушное судно вернулось обратно в пункт вылета и приземлилось в Кишиневе.

В пятницу, 27 июля, пролетая над Окнянским районом Одесской области самолет компании Air Moldova получил удар молнией, передает Думская.

Отмечается, что воздушное судно Embraer 190 молдавской авиакомпании Air Moldova, совершало регулярный рейс по маршруту Кишинев — Санкт-Петербург.

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Самолет вылетел из кишиневского аэропорта в 14:33, имея на борту больше сотни пассажиров, и взял курс на северо-запад России, но набрав 4 тысячи метров, он подвергся воздействию разряда высокого напряжения, снизился и сделал несколько кругов над Раздельной.

Приняв решение о возврате в аэропорт вылета, экипаж решил вырабатывать топливо в зоне ожидания над территорией Молдовы. В районе 16:00 самолет совершил посадку в Кишиневе.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области молния убила двух человек.