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В сети опубликовали фото пустого Крымского моста

Комментариев: 9
В разгар туристического сезона - "трафик бешеный".
На мосту просто "не протолкнуться"
На мосту просто "не протолкнуться"
twitter.com/KrimRt

В Сети опубликовали фотографии Крымского моста, сделанные в конце июля, - движения транспорта практически нет.

Соответствующие фото также прокомментировала блогер под ником RoksolanaToday & Крым в Twitter.

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“Накануне августе трафик бешеный“, - иронично подписала она под кадрами, сделанными на мосту.

Пользователи язвительно комментируют фото
Пользователи язвительно комментируют фото
twitter.com/KrimRt

Посмеялись над мостом и пользователи сети, добавив язвительные комментарии.

“Это просто толпы туристов так быстро едут, что их даже не успеваешь разглядеть“, “Ждем момента, когда примут закон, фотки с моста - это один из видов экстремизма“, - пишут комментаторы.

Как сообщалось 21 мая, Украина подала иск в международный арбитраж по Крымскому мосту.

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Теги: Крым, мост, Керченский мост
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Комментариев (9)
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apollon    30.07.2018, 13:20
Оценка:  +4
apollon
Не ну че керчане теперь могут поехать на кубань и попользоваться некоторыми благами цивилизации... которые изчесли все до единого в Крыму с момента окупации рускими!
Herr-anarchist    30.07.2018, 13:05
Оценка:  -4
Herr-anarchist
перед тем как смеяться над керченским мостом подзарядить над подольско-воскресенским мостом
apollon    30.07.2018, 13:24
Оценка:  +3
apollon
а чего с него смеяться? попов с азировым выделили уилион денег на этот мост потом вывезли все это в рф когда бежали а мост так и стоит... сейчас понемногу начали достраивать не смотря не безумные потери но оборону от рф и потерю окупированых вывезеных в рф или просто уничтоженых предприятий!
krolikoff_net    30.07.2018, 12:45
Оценка:  +3
krolikoff_net
Мост трескается без всяких штормов и ледоходов. Осенью процесс пойдет быстрее .
хз_кто_я    30.07.2018, 12:41
Оценка:  -5
хз_кто_я
ВБ вам не стыдно такое размещать? в 4 утра фото сделанно ? интересно сколько ждали подходяшего момента , что б сфотографировать пустую дорогу.
Логика    30.07.2018, 12:39
Оценка:  -6
Логика
пропогандисты не угомонятся )) зачем кидать фото "пустого моста" если можно скинуть сразу ссылку на видео-онлайн и смеяться без остановки! xD
ruslanmx    30.07.2018, 12:42
Оценка:  +5
ruslanmx
80% вэбок не работает, а на мосту вэб камер нет,как и на подходах.
Боцман-да!    30.07.2018, 12:57
Оценка:  -1
Боцман-да!
Над видео онлайн уже ржали. Оно просто скучное. Одной машины минут десять ждать приходится.
apollon    30.07.2018, 13:28
Оценка:  +4
apollon
зашел только что посмотрел ну поток конечно валит)))) 2-3 машины в минуту... да в любой зажопинском селе через которое проходит сквозная асфальтированная дорога поток больше))))))
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