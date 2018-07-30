В сети опубликовали фото пустого Крымского моста
В разгар туристического сезона - "трафик бешеный".
В Сети опубликовали фотографии Крымского моста, сделанные в конце июля, - движения транспорта практически нет.
Соответствующие фото также прокомментировала блогер под ником RoksolanaToday & Крым в Twitter.
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“Накануне августе трафик бешеный“, - иронично подписала она под кадрами, сделанными на мосту.
Посмеялись над мостом и пользователи сети, добавив язвительные комментарии.
“Это просто толпы туристов так быстро едут, что их даже не успеваешь разглядеть“, “Ждем момента, когда примут закон, фотки с моста - это один из видов экстремизма“, - пишут комментаторы.
Как сообщалось 21 мая, Украина подала иск в международный арбитраж по Крымскому мосту.