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Нацполиция раскрыла международное агентство проституток с 1,5 млн девушек в базе

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Девушки выезжали для оказания своих "услуг" по всему миру.
Девушки имели хорошие заработки за границей
Девушки имели хорошие заработки за границей
depositphotos.com

Украинская Нацполиция задержала организаторов агентства, вербовавшего девушек в секс-рабство и имевшего клиентов по всему миру. Об этом рассказало издание Эспрессо со ссылкой на начальника Департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Артема Крищенко.

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Организаторами оказались молодой мужчина и двое женщин. Они занимались тем, что находили девушек, нуждающихся в деньгах и вербовали и в противозаконный “бизнес“. Также они организовывали выезд проституток в любую страну мира. Задокументированы факты выезда девушек в США, Азию, Европу. В базе у преступников было более полутора миллионов девушек.

“За три дня пребывания сотрудника за рубежом организаторы получали от 20 до 50 тысяч долларов. Девушки тоже имели хорошие заработки: кроме денег, они всегда просили клиента подарить “на память“ мужские часы ценой в 50 тысяч долларов или же, например, драгоценные украшения“, - отметил Крищенко.

Собрать доказательства по этому делу украинским полицейским помогали американские коллеги. Выяснилось, что организаторы сети строго придерживались всех мер конспирации.

“Общение между ними и клиентами проходило в довольно узком кругу людей, в закрытых группах социальных сетей, а все клиенты тщательно проверялись. Однако это злоумышленникам не помогло“, - подытожил Крищенко.

Напомним, ранее две украинки откровенно рассказали об опыте секс-рабства. 

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Теги: Проституция, сутенерство, полиция, задержание
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