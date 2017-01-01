Из-за "минирования" метро в Харькове эвакуировали почти 300 человек

Полицейские провели тщательный осмотр станций Героев труда, Студенческая и Академика Павлова.

Аноним сообщил о "заминировании" метро в Харькове Артем Шевченко / Facebook

Полиция проверяла информацию о заминировании трех станций метрополитена в Харькове.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

"Информация о заминировании метрополитена поступила в Киевский отдела полиции 29 июля около 20:00", - говорится в сообщении.

На проверку сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

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"Полицейские провели тщательный осмотр станций метрополитена Героев труда, Студенческая, Академика Павлова и прилегающей территории. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Движение электропоездов метрополитена не прекращалось", - отметили в полиции.

Всего эксперты осмотрели 4625 кв. метров помещений и прилегающей территории, а также эвакуировали 291 гражданина.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось, 22 июня в Киеве эвакуировали один из торговых центров.