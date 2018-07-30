Рабинович: Приняв в свои ряды Медведчука, мы "сделали" "Оппоблок" – за пять минут

Приход в команду "За життя" украинского политика Виктора Медведчука только усилит позиции партии, потому что он "самый сильный переговорщик с Российской Федерацией". Такое заявление сделал народный депутат Украины, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"Медведчука так долго клеймили пропагандистские рупоры, на него списывали все, а его главный "грех" – кумовство с Путиным – упоминают каждый день... Но, тем не менее, при пророссийском Януковиче все нынешние "борцы" были в парламенте министрами, сотрудничали с властью, вели бизнесы, сидели "на потоках", а у Медведчука не было никакой должности, на него заводили уголовные дела. Чего же за него кум не вступался? Все не так однозначно, как у нас привыкли думать... Я убежден, что человек, который освободил 481 пленного, – достойнейшая фигура украинской политики. К нему во все времена бегали советоваться политики, а представители "Оппозиционного блока" хотели видеть его у себя в партии как "золотой ключик" в переговорном процессе с Россией. И мы, говоря от души, приняв его в свои ряды, "сделали" "Оппоблок"! Как там в популярном кино Мюллер Штирлицу говорил, – "за пять минут и без всяких фокусов!", примерно так", – констатировал политик.

Парламентарий напомнил, что во время презентации программы партии "За життя" телезрители сами выбрали лучших менеджеров в ключевых для страны отраслях, и теперь страну будут строить те, кто действительно знает, как сделать Украину успешной.

"У партии "За життя" высокий уровень доверия на юго-востоке Украины, неплохой рейтинг в центре и есть перспектива роста рейтинга на западе нашей страны. Любой хороший руководитель партии должен стремиться делать мудрые шаги, направленные на усиление партии. И я стараюсь так поступать, потому что от моих действий зависит судьба нашей организации, ее завтрашнее присутствие в парламенте. Чем больше людей мы проведем в парламент, тем мощней будет звучать наш голос! Если мы сможем доказать людям, что мы лучшие и возьмем большинство в Раде, мы сможем воплотить программу партии "За життя" в жизнь", – подчеркнул нардеп.

Лидер партии "За життя" отметил, что намерен сформировать команду профессионалов, которая после победы на выборах будет проводить политику, направленную на улучшение экономической жизни граждан и их платежеспособности.

"Я пришел в политику не делать "чего изволите", а пришел сделать жизнь людей лучше. Народ помог нам выбрать лучших менеджеров в ключевых отраслях – мы пригласили их в партию "За життя" и предложили вместе работать на страну. С нами будут работать лучшие специалисты, экономисты, юристы, которым мы доверим руководство в своих областях, и это только укрепит нашу команду", – подытожил Вадим Рабинович.