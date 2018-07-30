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Рабинович: Приняв в свои ряды Медведчука, мы "сделали" "Оппоблок" – за пять минут

Комментариев: 9
Рабинович: Приняв в свои ряды Медведчука, мы "сделали" "Оппоблок" – за пять минут

Приход в команду "За життя" украинского политика Виктора Медведчука только усилит позиции партии, потому что он "самый сильный переговорщик с Российской Федерацией". Такое заявление сделал народный депутат Украины, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"Медведчука так долго клеймили пропагандистские рупоры, на него списывали все, а его главный "грех" – кумовство с Путиным – упоминают каждый день... Но, тем не менее, при пророссийском Януковиче все нынешние "борцы" были в парламенте министрами, сотрудничали с властью, вели бизнесы, сидели "на потоках", а у Медведчука не было никакой должности, на него заводили уголовные дела. Чего же за него кум не вступался? Все не так однозначно, как у нас привыкли думать... Я убежден, что человек, который освободил 481 пленного, – достойнейшая фигура украинской политики. К нему во все времена бегали советоваться политики, а представители "Оппозиционного блока" хотели видеть его у себя в партии как "золотой ключик" в переговорном процессе с Россией. И мы, говоря от души, приняв его в свои ряды, "сделали" "Оппоблок"! Как там в популярном кино Мюллер Штирлицу говорил, – "за пять минут и без всяких фокусов!", примерно так", – констатировал политик.

Парламентарий напомнил, что во время презентации программы партии "За життя" телезрители сами выбрали лучших менеджеров в ключевых для страны отраслях, и теперь страну будут строить те, кто действительно знает, как сделать Украину успешной.

"У партии "За життя" высокий уровень доверия на юго-востоке Украины, неплохой рейтинг в центре и есть перспектива роста рейтинга на западе нашей страны. Любой хороший руководитель партии должен стремиться делать мудрые шаги, направленные на усиление партии. И я стараюсь так поступать, потому что от моих действий зависит судьба нашей организации, ее завтрашнее присутствие в парламенте. Чем больше людей мы проведем в парламент, тем мощней будет звучать наш голос! Если мы сможем доказать людям, что мы лучшие и возьмем большинство в Раде, мы сможем воплотить программу партии "За життя" в жизнь", – подчеркнул нардеп.

Лидер партии "За життя" отметил, что намерен сформировать команду профессионалов, которая после победы на выборах будет проводить политику, направленную на улучшение экономической жизни граждан и их платежеспособности.

"Я пришел в политику не делать "чего изволите", а пришел сделать жизнь людей лучше. Народ помог нам выбрать лучших менеджеров в ключевых отраслях – мы пригласили их в партию "За життя" и предложили вместе работать на страну. С нами будут работать лучшие специалисты, экономисты, юристы, которым мы доверим руководство в своих областях, и это только укрепит нашу команду", – подытожил Вадим Рабинович.

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Комментариев (10)
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Шкиряк_и_Зорян    30.07.2018, 13:39
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорян
Надо ещё принять в свои ряды Путина, Шойгу, Миллера и примкнувшего к ним Трампа - тогда Рабинович вообще любые горы свернёт!
apollon    30.07.2018, 13:18
Оценка:  +6
apollon
Ахаха еще у кого то емть смонения что вадя ставленник ремлядей?))) Клоун ну если ты расказываеш что ты не за кермль а типа за жизнь("за жизнь" - это еврейский тост типа как "будьмо" нафига такое открытое палево?)))))
Alex_Shadow    30.07.2018, 13:15
Оценка:  +7
Alex_Shadow
И Йулю себе возьмите! 0+0+0
PUTINCHYIJ    30.07.2018, 13:12
Оценка:  +5
PUTINCHYIJ
наберут на выборах максимум 1,5%.
chytan    30.07.2018, 13:11
Оценка:  +9
chytan
Это просто прекрасно что вы взяли мертвечука ! Теперь даже простым обывателям стало понятно откуда ноги ростут у этого проэкта !!!
Глод    30.07.2018, 13:10
Оценка:  +5
Глод
Похоже на агитацию.
Коцман__Бобза    30.07.2018, 13:01
Оценка:  +11
Коцман__Бобза
Для тех, кто еще не в курсе: "За жизнь!" - это дословный перевод популярного еврейского тоста "Лехайм!".

Рабинович, как и Янукович совершал преступления, был осужден и отбывал наказание в местах лишения свободы. Зачем поддерживать его и его бизнес-проект?
M_а_р_k    30.07.2018, 12:55
Оценка:  +8
M_а_р_k
Даже если сложить два ноля, то в сумме всё равно будет ноль. Это же арифметика! Туда ещё можно пару-тройку нулей приплюсовать - Гриценко, Киву, может Витренчиху, чтоб с горкой - как было это пустотой, так и останется.
Коцман__Бобза    30.07.2018, 12:58
Оценка:  +8
Коцман__Бобза
Это если числа складывать. А если израильские паспорта - там своя арифметика.
Шкиряк_и_Зорян    30.07.2018, 13:41
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Как всегда безостановочно Вам плюсую, мой дорогой Боцман!!!
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