В Азовском море подразделения ООС учились отражать высадку морского десанта

В учениях участвовали сухопутные подразделения с авиационной поддержкой.

Сухопутные подразделения операции Объединенных сил, при поддержке боевой авиации, провели тренировки на Азовском побережье с целью повышения готовности к отражению нападения вражеского морского десанта.

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“Действия сухопутной группировки будут поддержаны всеми силами и средствами, необходимыми для предотвращения вторжения с моря“, - сообщили в штабе ООС.

На прошлой неделе в течение двух дней вблизи Мариуполя повышали подготовку авиационные наводчики армейской авиации, наводившие на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты, а именно, Ми-24 и Ми-8.

Подразделения ООС провели учения по отражению высадки мо... 0:00 / 02:08

В штабе отметили, что авиационные наводчики готовы к боевому наведению на морские цели и во взаимодействии с экипажами вертолетов обеспечат меткую стрельбу по противнику.

Напомним, 27 июля корабли Постоянной военно-морской группы и противоминной военно-морской группы НАТО провели совместную тренировку типа Passex с кораблями и катерами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

Также сообщалось, что ВСУ могут усилить противовоздушный щит. В 2018 году подразделения зенитных ракетных войск проведут более 150 тактических и командно-штабных учений, 4200 тренировок боевых расчетов и мероприятий боевого слаживания, что превышает показатели прошлого года.