В Хмельницкой области в ДТП погибли мать с дочерью

Легковушка врезалась в автобус.

Две женщины погибли в ДТП в Хмельницкой области hm.npu.gov.ua

В Хмельницкой области, в Староконстантинове, произошло ДТП, унесшее жизни двух женщин - 29-летней дочери и ее 58-летней матери. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Хмельницкой области.

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“Предварительно установлено, что 27-летний хмельничанин на автомобиле Сitroen C Elysee ни избрал безопасной скорости и интервала движения и при осуществлении маневра объезда автобуса Mercedes, который двигался в попутном направлении, столкнулся с его задней частью“, - сообщили в полиции.

Как отмечается, автобус ехал без пассажиров, его вел винничанин 28 лет.

“В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения в виде закрытых переломов правого бедра и руки, а также черепно-мозговой травмы. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Староконстантиновскую центральную районную больницу. Еще двое пассажирки автомобиля - 29-летняя женщина и ее 58-летняя мать от полученных травм скончались на месте происшествия“, - заявили в ведомстве.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области байкер травмировал младенца и двухлетнего ребенка, врезавшись в детскую коляску.